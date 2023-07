Waldstadion Geilenkirchen : Geilenkirchen investiert 1,4 Millionen Euro für schmucke Sportanlage

Harald Cebulla (links) und Riccardo Marangi freuen sich besonders über den neuen Kunstrasenplatz im Geilenkirchener Waldstadion. Foto: MHA/udo Stüßer

Geilenkirchen Frischzellenkur für das Waldstadion. Am Samstag, 5. August feiert der FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven die Einweihung seiner erneuerten Sportanlage. Wir haben sie uns vorab angeschaut.

Zum Schluss waren die Zustände im Geilenkirchener Waldstadion fast schon katastrophal: Auf dem in den 1960er-Jahren angelegten Rasenplatz war zeitweise kein vernünftiger Trainingsbetrieb mehr möglich, und der Aschenplatz verwandelte sich ab Herbst in einen Matschplatz. Harald Cebulla, zweiter Vorsitzender des FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven, und Riccardo Marangi, Jugendleiter und Co-Trainer der Seniorenmannschaften, schauen heute mehr als zufrieden, ja fast schon glücklich auf die neuen Rasenplätze, die jetzt im Stadion eröffnet werden. Knapp 1,4 Millionen Euro wurden hier von der Stadt Geilenkirchen investiert. Im Gegensatz zu den neuen Sportanlagen in Immendorf und Bauchem wurde diese Maßnahme nicht mehr finanziell gefördert.

Das Planungsbüro Geo 3 hatte im Auftrag der Stadt die Sportplätze der Stadt unter die Lupe genommen und Entwurfsplanungen für deren Sanierung erarbeitet. Die Politik hatte daraufhin eine Prioritätenliste erarbeitet: Zuerst wurde die Anlage in Immendorf saniert, es folgte das Bauchemer Stadion. Im Frühjahr 2022 rollten dann die Bagger im Waldstadion an.

Willkommen im Waldstadion: Die Verantwortlichen hoffen künftig auf noch größeren Zulauf. Foto: MHA/Udo Stüßer

Doch bevor es so weit war, musste der Verein viel Überzeugungsarbeit leisten: „Geo 3 hatte noch Pläne für einen Rasen- und einen Aschenplatz vorgelegt“, kann Harald Cebulla nur mit dem Kopf schütteln. „Und das, obwohl bereits in den 1990er-Jahren viele Kunstrasenplätze gebaut wurden. Man wollte hier doch für die Zukunft sanieren“, wundert sich auch Marangi. Rat und Verwaltung ließen sich schließlich von den FSV-Verantwortlichen überzeugen, zumal „ein Aschenplatz mehr Pflege bedarf als ein Kunstrasenplatz“, wie Cebulla sagt.

Jetzt verfügt der FSV über ein wahres Schmuckstück. Das Waldstadion besteht aus einem 90 mal 60 Meter großen Kunststoffrasen, einem 100 mal 68 Meter großen Naturrasen und einem 55 mal 35 Meter großen Naturrasen als Kleinspielfeld für die E-Jugend. Das Kunststoffrasengroßspielfeld säumt eine LED-Flutlichtanlage. Fünf Lager- und Geräteräume komplettieren das Waldstadion, dessen Eingangsbereich überarbeitet wurde. Die ehemals vorhandene Laufbahn wurde zugunsten des Kleinspielfeldes für die E-Jugend eingespart. „Dafür hat Bauchem eine ganz moderne Zehnkampfanlage für Leichtathleten bekommen“, sagt Cebulla.

250 aktive Mitglieder schnüren derzeit für den FSV die Fußballschuhe: Die erste Seniorenmannschaft ist jetzt in die Kreisliga A aufgestiegen, die zweite Seniorenmannschaft hat bereits in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga B geschafft und in der abgelaufenen Saison die Klasse gehalten. Derzeit ist der Zulauf beim FSV so groß, dass der Verein für die neue Saison eine dritte Seniorenmannschaft meldet, die dann in der Kreisklasse D starten muss.

„Die Spieler unserer Seniorenmannschaften kommen zu 90 Prozent aus der eigenen Jugend. Unsere Jugendlichen von heute sind unsere Seniorenspieler von morgen“, sagt Riccardo Marangi, der sich mit dem Spieler-Trainer Kevin Römer und dem gesamten Vorstand einig ist: „Bei uns fließt kein Geld. Wir bezahlen keinen Spieler. Es gibt keine Aufwandsentschädigung und keinen Fahrtkostenzuschuss.“ Sicherlich, so gesteht er, sei dies in den Zeiten, in denen der Club in der Mittelrheinliga gespielt habe, anders gewesen. Auch in der Jugend fließe kein Geld: „Wir bieten Fußball für die Jugend aus Geilenkirchen“, so Marangi. Und dennoch ist auch hier der Zulauf groß: Von den Bambini bis zur B-Jugend geht in jeder Altersklasse mindestens eine Mannschaft an den Start. „Nur in der A-Jugend fehlt uns der Zulauf, mit der Besetzung dieser Altersklasse haben aber viele Vereine zu kämpfen“, sagt Marangi.

Stolz ist der Jugendleiter darauf, dass auch jede Jugendmannschaft von einem lizenzierten Trainer betreut wird. „Alleine im Jugendbereich haben wir 20 Trainer, 15 davon haben eine Trainerlizenz.“ Daran ist er nicht ganz unschuldig: Marangi ist Sportlehrer am St.-Ursula-Gymnasium. Der ehemalige Landesliga-Spieler hat selbst die Trainer-B-Lizenz und bietet im Gymnasium für seine Schüler eine Trainerausbildung an. Und so manche Schüler kicken für den FSV. Marangi vertritt das Gymnasium übrigens auch im Schulfußballausschuss des Fußballverbandes Mittelrhein.

Feierliche Eröffnung des Waldstadions Fußballspiele und Sommerfest mit viel Musik Am Samstag, 5. August, wird im Waldstadion die Neueröffnung gefeiert: Ab 10.30 Uhr können interessierte Kids das DFB-Fußballabzeichen machen, ab 12.30 Uhr stehen Einlagespiele der C- und B-Jugend auf dem Programm. Um 14.30 Uhr wird die Anlage offiziell eröffnet, bevor um 15 Uhr Einlagespiele der Seniorenmannschaften und um 18 Uhr ein Sommerfest geplant sind. Kinder-Spielstationen und Musik von DJ Thomas Bögel beim Sommerfest zählen zu den Highlights.