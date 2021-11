Ein Schwerverletzter : Flüchtender Autofahrer verursacht Unfall und entkommt

Geilenkirchen Als er angehalten werden soll, rast er davon. In der Innenstadt verliert er die Kontrolle über seinen Wagen, bei dem folgenden Unfall wird ein Mensch schwer verletzt – doch der Mann setzt seine Flucht unbeirrt fort.

Eine großangelegte Fahndung hat am Montag für Aufregung in Geilenkirchen gesorgt. Ein Autofahrer hatte sich einer Polizeikontrolle entzogen, verursachte bei seiner Flucht einen Unfall, bei dem ein Passant schwer verletzt wurde, und entkam anschließend erneut.

Wie die Polizei berichtet, fiel der Besatzung eines Streifenwagens gegen 9 Uhr ein verdächtiges Auto auf. Im Bereich der Straße Am Mausberg sollte dieses demnach einer Kontrolle unterzogen werden. Doch dazu kam es nicht: „Als der Fahrer des grauen Opel Corsa bemerkte, dass er angehalten werden sollte, flüchtete er über die Herzog-Wilhelm-Straße in Fahrtrichtung Markt und von dort über die Konrad-Adenauer-Straße in die Martin Heyden-Straße“, heißt es in der Mitteilung.