Störungen der Sprachentwicklung : Logopädie nicht nur für Schulstarter

Logopäden therapieren Sprachstörungen frühzeitig, damit Kinder nicht in ihrer schulischen Entwicklung ausgebremst werden. Foto: Jan Tepass/dbl e.V. - Dt. Bundes/Jan Tepass

Erkelenz Die Sprache ist eine wichtige Voraussetzung für aktives Lernen. Ist die Sprachentwicklung gestört, können Logopäden helfen. Gerade vor der Einschulung sind sie gefragt, sagt Anja Reinke, die jetzt in Erkelenz eine Praxis eröffnet.

Anja Reinke kennt die Sorgen vieler Eltern nur zu genau: Da ist der kleine Tim, der Laute vertauscht: Anstatt Keller sagt er Teller. Lisa vertauscht die Satzstellung. „Ich Milch trinken“, sagte sie. Und Paul wendet keinen Artikel richtig an: der, die oder das ist ist für ihn einfach „dä“. „Sind Sprachverständnis, Artikulation, Grammatik oder ähnliches bei Schulkindern beeinträchtigt, wird auch die schulische Entwicklung der Kinder ausgebremst“, sagt die Erkelenzer Logopädin Anja Reinke.

Schon während des dualen Bachelor-Studiums in Düsseldorf arbeitete die 28-Jährige gerne mit Kindern und hat auch im Beruf umfassende Erfahrung in der Praxis, in Kitas und Schulen gesammelt.

„Erste Wörter wie Mama und Papa sprechen die Kinder etwa mit einem Jahr. Mit ungefähr zwei Jahren haben die meisten die 50-Wort-Grenze erreicht. Mit vier Jahren sollte der Satzbau umfangreicher sein, Haupt- und Nebensätze werden richtig angewendet. Im Alter von fünf bis sechs Jahren ist die Grammatikentwicklung dann weitestgehend abgeschlossen“, beschreibt sie die Sprachentwicklung der Kinder.

Immer dann, so rät sie, wenn Eltern den Eindruck haben, dass die sprachliche Entwicklung des Kindes nicht altersgemäß ist, sollten sie den Kinderarzt aufsuchen. „Ziel sollte sein, so früh wie möglich mit der Therapie zu starten und die Defizite bis zur Einschulung aufzuholen, damit das Kind die besten Voraussetzungen für die Schule hat“, sagt die Logopädin.

Viele Eltern hinterfragen ihre Erziehung und geben sich die Schuld. Dazu sagt Anja Reinke: „Auch gut geförderte Kinder können Verzögerungen in der Sprachentwicklung haben. Das kann in allen Bildungsklassen vorkommen.“ Grundsätzlich rät sie aber: „Sprache lernt man im zwischenmenschlichen Kontakt und weniger vor dem Fernseher. Eltern sollten ihr Kind bei allen Aktivitäten sprachlich begleiten. Gemeinsam Bücher anschauen und vorlesen fördern die Sprachentwicklung natürlich auch.“

Anja Reinke eröffnet passend zum Schulbeginn in Erkelenz eine Praxis für Logopädie Foto: MHA/Udo Stüßer

Voraussetzung ist, dass das Kind hört, was die Eltern sagen. „Wenn das Kind schlecht hört, kann es natürlich auch nicht die Sprache erlernen. Dann sollte man es dem Ohrenarzt vorstellen.“

„Die meisten Probleme werden bereits im Kinder- und Vorschulalter festgestellt. Bis zur Einschulung sollten dann mit Hilfe des Logopäden die Defizite aufgeholt werden, um in der Schule Chancengleichheit zu gewährleisten“, erklärt die Logopädin. Mit diesen sprachlichen Defiziten habe das Kind bereits im ersten Schuljahr Probleme, wenn die Sprachentwicklung mit Reimen und Silbenklatschen gefördert werde. Nicht zu vergessen seien die Kommentare der Mitschüler, wenn ein Kind durch Lispeln auffalle. „Werden diese Kinder von anderen nicht verstanden, tritt bei ihnen Frustration auf“, weiß die Logopädin.

Der Bedarf an logopädischer Behandlung ist groß, die Warteliste ist lang. Anja Reinke geht von einer durchschnittlichen Wartezeit von drei bis sechs Monaten aus. Die junge Frau, die bisher in einer logopädischen Praxis in Viersen gearbeitet hat, eröffnet an diesem Dienstag in der Erkelenzer Burgstraße 3 ihre eigene Praxis „SprachFuchs“. „Schon in der Renovierungsphase haben sich die ersten Patienten angemeldet“, sagt sie.

Mindestens zehn Wochen dauert die erste Behandlungsphase, in den meisten Fällen können Logopäden einem großen Teil der Patienten in einem Zeitraum zwischen sechs und zwölf Monaten helfen. Die Therapie ist spielerisch angelegt. „Das Kind soll Freude an der Therapie entwickeln“, sagt sie. Mit Gesellschaftsspielen, die für die logopädische Arbeit in speziellen Studien entwickelt wurden, Sprechübungen und Büchern will sie Defizite ausgleichen. Ideal seien auch Rollenspiele. Deshalb hat sie eine Kinderküche aufgebaut, um mit den Mädchen und Jungen zu „kochen“. Im Gespräch mit ihnen will sie deren Wortschatz erweitern: Mit „Ich schneide die Möhren“ oder „Ich koche das Gemüse“ begleitet sie ihre Arbeit.

„Laut einer Erhebung der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2019 benötigt in Deutschland jedes achte sechsjährige Kind eine Sprachtherapie, die Zahlen steigen seit Jahren“, sagt die Logopädin. Vor der Einschulung würden vermehrt Kinder auffällig, die Nachfrage in den Praxen steige.