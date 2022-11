Kiosk am Gangelter Freibad : Eis, Kuchen und die gemischte Tüte gibt’s nun auch im Winter

Sarah Breukers ist neue Betreiberin des Kiosk am Freibad Gangelt. Foto: MHA/Simone Thelen

Gangelt Sarah Breukers ist die neue Betreiberin des Kiosk am Freibad in Gangelt. Hierhin ist sie mit ihrem „Café und Eisdiele an der Heide“ gezogen. Worauf dürfen sich die Gangelter und die Touristen freuen?