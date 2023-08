Waldstadion in Geilenkirchen : Eine der schönsten Anlagen im Kreis – dank Millionensanierung

Dass sie Fußball spielen kann, hat die eingeschworene Truppe des FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven schon bewiesen. Foto: Dettmar Fischer

Geilenkirchen Beim FSV Geilenkirchen-Hünshoven ist man hochzufrieden: Der Verein spielt nun auf einer runderneuerten Anlage. Die Stadt hat dafür 1,35 Millionen Euro investiert.

Von Dettmar Fischer

Die Neueröffnung des Waldstadions feierte der FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven mit einem sportlichen Programm und zahlreichen Gästen. Es sei eine der schönsten Fußballsportanlagen im Kreis Heinsberg geworden, stellte der FSV-Vorsitzende Harald Kehmer zufrieden fest.

Und da hat er wohl recht. Denn die Lage des Platzes, der vor der Umgestaltung etwas in die Jahre gekommen war, ist nahezu einmalig. Die gesamte Anlage mit zwei großen Fußballplätzen ist umgeben von altem Baumbestand. Und dank der umfangreichen baulichen Maßnahmen, die die Stadt Geilenkirchen 1,35 Millionen Euro gekostet hatten, ist die gesamte Anlage nun in einem Top-Zustand und bietet vor allem auch bei widrigen Wetterverhältnissen weitaus mehr Spielkapazitäten als vorher.

Kehmer erinnerte an die lange Planungsphase, die 2015 mit der ersten Idee zur Neugestaltung des Waldstadions begonnen hatte. Doch bei genauerer Betrachtung war damals klar geworden, dass der Verein die finanzielle Last der Umgestaltung des alten Ascheplatzes in eine Kunstrasenfläche nicht alleine würde stemmen können.

2017, so Harald Kehmer, habe sich dann der Stadtsportverband eingeschaltet und mit der Stadtverwaltung die Untersuchung der städtischen Sportstätten auf den Weg gebracht. Daraus war dann ein Sportstättenentwicklungskonzept mit Zeitplan entstanden, das der Rat verabschiedet hatte. Ein wenig Überzeugungsarbeit hatte der Vereinsvorstand dann noch leisten müssen, um die politischen Entscheidungsträger von dem gewünschten Kunstrasenplatz zu überzeugen. Harald Kehmer mit Blick auf die Anlage: „Nun ist aus einem Traum Wirklichkeit geworden.“ Er dankte allen, die an der Realisierung mitgewirkt hatten.

Der Technische Beigeordnete Stephan Scholz begrüßte besonders, dass der Wunsch des Vereins, den vorhandenen Tennenplatz in einen ganzjährig bespielbaren Kunstrasenplatz umzuwandeln, in Erfüllung gegangen war. Dies sei der Hartnäckigkeit des Vereinsvorstands und natürlich den Ratsmitgliedern zu verdanken, die die Umsetzungsentscheidung letztlich getroffen und Mittel zur Verfügung gestellt hatten. Ziel der Sanierung des Waldstadions sei es gewesen, so Scholz, auf Grundlage des mittlerweile fortgeschriebenen Sportstättenentwicklungskonzepts der Stadt Geilenkirchen die wenig genutzten leichtathletischen Anlagen des Waldstadions zurückzubauen und dafür bessere Trainings- und Spielmöglichkeiten für alle zu bieten. Daher seien die Sportflächen im bereits erneuerten Heinrichs-Cryns-Sportzentrum in Bauchem auch zum Leichtathletik-Hotspot umgebaut worden.

Harald Kehmer (l.), Vorsitzender des FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven, nahm von Stephan Scholz (r.), Technischer Beigeordneter der Stadt Geilenkirchen, zur Neueröffnung des Waldstadions einen Fußball entgegen. 1,35 Millionen Euro hatte die Stadt schon ins Stadion investiert. Foto: Dettmar Fischer

Am 30. März 2022 sei der erste Spatenstich im Waldstadion erfolgt und nur sieben Monate später am 25. Oktober 2022 sei die Abnahme des fertiggestellten Stadions erfolgt. Die Kunstrasenfläche, die mit einem Sand-/Korkgemisch angelegt sei, sei ganzjährig nutzbar und die moderne Sechs-Mast-LED-Flutlichtanlage sorge für eine gute Beleuchtung. Für den Nachwuchs sei neben dem großen Spielfeld ein Kleinfeldspielfeld von 35x55 Metern angelegt worden. Neben den „zweieinhalb“ Spielfeldern wurden auch der Eingangsbereich des Stadions und die Aufenthaltsmöglichkeiten für die Besucher neu gestaltet.

Dass der Verein eine zusätzliche Seniorenmannschaft ins Leben rufen wolle, zeige, so Stephan Scholz, dass die Förderung des Sports in der Stadt Geilenkirchen Früchte trage. Auch sportlich läuft es beim FSV rund. Die 1. Mannschaft konnte in diesem Jahr den Aufstieg in die Kreisliga A feiern, während die 2. schon im vergangenen Jahr in die Kreisliga B aufgestiegen war.

Das Programm zur Neueröffnung bot den Besuchern bei Einlagespielen der Seniorenmannschaften und der C- und B-Jugend einen Einblick in die sportliche Leistungsfähigkeit des Vereins. Kids hatten die Gelegenheit, das DFB-Fußballabzeichen zu erwerben und verschiedene Spielstationen auszuprobieren. Am Abend wurde das 1. FSV Sommerfest mit DJ Thomas Bögel gefeiert.