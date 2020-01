Kostenpflichtiger Inhalt: „Tod beim Spiel“ vor 70 Jahren : Ein Wintervergnügen endete in einer Tragödie

Die beiden ertrunkenen Mädchen wurden auf dem Schulhof aufgebahrt. Foto: Oliver Thelen

Gangelt-Birgden „Der Tod beim Spiel“ lautete die Überschrift eines Artikels, der am 25. Januar 1950 in der Geilenkirchener Volkszeitung erschienen ist. Hinter diesem Titel verbirgt sich eine Tragödie, die sich zwei Tage zuvor, am 23. Januar 1950, also vor 70 Jahren, auf dem Dorfteich des großen Pleys ereignet hatte. Zwei Mädchen waren dabei ums Leben gekommen.