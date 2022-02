Karneval im Kreis Heinsberg : Ein wenig Freude in die Dörfer bringen

Die Rotjacken der KG Drömmer Hahne freuten sich, dass so viele Kinder gekommen waren, um sich eine der 333 Kamelle-Tüten abzuholen. Foto: Anna-Petra Thomas

Heinsberg In Kempen und Dremmen haben die Kinder an den Karnevalstagen Spaß. In Wassenberg ist der Prinz wehmütig. Und in Karken war der Instrumentalverein unterwegs.