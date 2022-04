An Kreisverkehr : E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

An Kreisverkehr

Geilenkirchen Beim Zusammenstoß mit einem Auto in Geilenkirchen ist der Fahrer eines E-Scooters schwer verletzt worden.

Am Donnerstagnachmittag ist der Fahrer eines E-Scooters bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 29-jährige Mann aus Geilenkirchen war am Kreisverkehr am Berliner Ring, Ecke Heinsberger Straße, über einen Fußgängerüberweg gefahren, ohne von seinem Fahrzeug abzusteigen.