Suche nach Stolperstein-Sprühern : Die Stadt Geilenkirchen setzt eine Belohnung von 1000 Euro aus

Mit Farbe besprüht: Die Stadt Geilenkirchen hat eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zu den Stolperstein-Sprühern führen. Foto: Stadt Geilenkirchen

Interaktiv Geilenkirchen Wer hat die Stolpersteine in Geilenkirchen besprüht? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Die Stadt hat eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt.

Nach den Schmierereien auf Stolpersteinen, die an das jüdische Leben in Geilenkirchen erinnern, hat die Stadtverwaltung eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen.

Am 9. November hatte die Stadt Geilenkirchen nach vorheriger Mitteilung aus der Bevölkerung festgestellt, dass sechs Stolpersteine, die auf dem Gehweg der Konrad-Adenauer-Straße verlegt sind, mit weißer beziehungsweise silberner Farbe besprüht worden waren. „Die Kreispolizeibehörde Heinsberg wurde unterrichtet. Es wurde seitens der Stadt Geilenkirchen eine Strafanzeige erstattet und Strafantrag gestellt“, teilt die Stadt Geilenkirchen mit. Nachdem der städtische Bauhof die besprühten Steine gereinigt hatte, wurde am 14. November festgestellt, dass die gleichen Gedenksteine erneut besprüht worden waren.

„Ungewöhnlich und auffällig ist, dass im letzten Jahr die gleichen Stolpersteine zum gleichen Zeitpunkt auch mit silberner/weißer oder heller Farbe besprüht wurden“, so die Stadt Geilenkirchen. Der Synagogenplatz in Geilenkirchen ist nur circa 200 Meter von den besprühten Stolpersteinen entfernt. Am 9. November fand – wie jedes Jahr – ein Lichtergang zum Gedenken an die Verbrechen der Pogromnacht, organisiert von der Initiative Erinnern, in Geilenkirchen statt. Der Lichtergang führt an diesen Stolpersteinen vorbei. Besteht dabei ein Zusammenhang? Handelte es sich um eine bewusste Provokation genau zu diesem Anlass? Man kann nur spekulieren.

Etwas später, am 19. November, musste die Stadt jedenfalls feststellen, dass erneut zehn Stolpersteine besprüht worden waren. Die „unfassbare Tat“ ereignete sich nach der Reinigung dann nochmals in der Nacht vom 20. auf den 21. November. Auch hier wurde von der Stadtverwaltung eine Strafanzeige erstattet.