Es fehlt die Sonne : Die Spargelsaison im Kreis Heinsberg läuft schleppend an

Noch recken sich die Köpfe nur vereinzelt aus der Erde: Die Spargelsaison ist schleppend angelaufen. Landwirte und Händler hoffen auf Wärme und Kauflaune. Foto: dpa/Jens Büttner

Heinsberg/Gangelt Der erste Spargel aus der Region ist seit einigen Tagen zu haben. Damit die Mengen steigen und die Preise sinken, braucht es Sonne und Wärme.

Damit die Spargelsaison so richtig in Gang kommt, braucht es Sonne. Einerseits auf den Feldern, denn dort strecken bislang noch wenige der weiße Stangen ihre Köpfe aus der Erde. Anders an den Verkaufsständen, denn dort steigt die Kauflust bei frühlingshaftem Wetter. Die gute Nachricht, trotz schlechten Wetters: Zu haben ist das beliebte heimische Gemüse jetzt wieder.

Markus und Mechtilde Jansen haben an ihrem Karker Früchtestand vor eineinhalb Wochen mit dem Spargelverkauf begonnen. Doch bislang läuft das Geschäft schleppend. Einen Grund dafür sehen sie in der Inflation. Die Leute haben weniger Geld in der Tasche, und da spart der ein oder andere vielleicht beim Spargel, der zu den teureren Lebensmitteln zählt. „Letztes Jahr haben die Leute das noch nicht so gemerkt“, sagt Markus Jansen. Jetzt sähen sie die immensen Preise bei Strom und Gas und spüren die Teuerung auch an allen anderen Ecken und Enden in ihrem Alltag. „Das bleibt beim Luxus hängen“, sagt er. Und Spargel sei eben ein Luxus.

Daran können die Jansens nicht viel ändern. Genauso wenig wie am Wetter. Aber beim Wetter hoffen sie doch auf rasche Besserung. Denn sobald das Wetter besser werde, laufe auch das Geschäft mit dem Spargel wieder rund. „Die Sonne treibt den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht. Dann haben sie auch wieder Lust auf Spargel und Erdbeeren“, sagt Markus Jansen.

Auf besseres, vor allem wärmeres Wetter hofft auch Landwirt Herbert Dahlmanns aus Gangelt. Am Freitag geht er allein über sein Feld und erntet den Spargel, der es schon an die Oberfläche geschafft hat. Seine Erntehelfer sind noch nicht da. Und auch der Spargel lässt auf sich warten. Hier und da könne Dahlmanns mal eine Stange stechen, die dann er in seinem Hofladen verkauft. Aber die Lücken sind noch groß. „Wir hatten im Februar wenig Sonne und im März wenig Sonne. Deshalb ist der Spargel 14 Tage später als sonst“, sagt er.

Weil auch Dahlmanns mit einer geringeren Spargel-Nachfrage gerechnet hat, hat er diesem Jahr auch weniger davon angebaut als in anderen Jahren. Er hatte schon mal sechs Hektar Spargelfelder, in diesem Jahr sind es noch drei Hektar. In den Corona-Jahren sei die Nachfrage riesig gewesen. Im vergangenen Jahr schon geringer. Und dieses Jahr? Andere Bauern, etwa am Niederrhein haben schon die Befürchtung geäußert, auf ihren schmackhaften Stangen sitzenzubleiben. So schlimm werde es für ihn hoffentlich nicht kommen, sagt der Gangelter Spargelbauer. „Ich denke, dass ich den Spargel verkauft bekomme“, sagt Dahlmanns. Er verkauft ihn auf dem Wochenmarkt in Düren und auf seinem Hof in Gangelt.

Aktuell koste das Kilo bei Dahlmanns 15 Euro. Das sei noch weniger als die Kunden in großen Städten wie Aachen oder Köln hinblättern müssen. Aber günstiger sei es aktuell auch nicht zu machen. Löhne, Sozialabgaben, Dünger, Energie – überall steigen die Kosten. Dahlmanns geht aber davon aus, dass das Preisniveau wie im Vorjahr bleiben wird. In der Hochsaison liegen die Preise dann vielleicht bei acht oder neun Euro für den Erste-Klasse-Spargel.

Noch ist die Kauflust gebremst: Am Karker Früchtestand hoffen Mechtilde und Markus Jansen, dass die Nachfrage nach Spargel bald anzieht. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Mechtilde und Markus Jansen haben ihren Verkaufsstand zwar in der Spargelhochburg Kreis Heinsberg. Sie kaufen ihn aber auf der anderen Seite der Grenze in den Niederlanden. Auch dort hätten viele Landwirte in der Region derzeit oft nur kleinere Mengen im Angebot. Deshalb hat Markus Jansen nach Alternativen gesucht. 60 Kilometer von Heinsberg-Karken entfernt hat er einen Landwirt gefunden, der eine Art Zelt über seinem Spargelfeld aufgebaut hat, in das Tag und Nacht warme Luft geblasen wird. Dieser Landwirt könne jetzt schon Spargel in jeder beliebigen Menge anbieten.