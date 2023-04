Der Weiße Sport nach Graf und Becker : Den Tennis-Nachwuchs am besten schon in der Kita suchen

Jugendwartin Ulla Symens und Rot-Weiß-Sportwart Daniel Fest freuen sich auf das Wochenende unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“. Foto: MHA/Udo Stüßer

Geilenkirchen Nachwuchs sichern, Ehrenamtliche finden und Schutzkonzepte gegen Gewalt entwickeln: Wie Tennisvereine diese Herausforderungen bewältigen, erklärt die Jugendwartin des Tennisbezirks Aachen-Düren-Heinsberg.

In den Zeiten, in denen Boris Becker und Steffi Graf auf den Tennisplätzen in der ganzen Welt Punkte und Pokale sammelten, erlebte der Tennissport einen regelrechten Boom in Deutschland. Als sie jedoch von der ganz großen Bühne abtraten, ließ der Run auf die Aschenplätze nach. Das spürten auch die Vereine in in unserer Region.

„Wir hatten zwar gute Spieler in Deutschland, aber die Galionsfiguren fehlten. Es gab nicht mehr die Vorbilder wie Becker und Graf, die die Jugend glorifizierte“, blickt Ulla Symens zurück. Sie ist nicht nur Jugendwartin des TC Rot-Weiß Geilenkirchen, sondern seit mehr als 20 Jahren auch Jugendwartin des Tennisbezirks Aachen-Düren-Heinsberg. In dieser Funktion vertritt sie die Interessen der Jugend aus der ganzen Region im Tennisverband Mittelrhein und ist mit der Situation in den Vereinen bestens vertraut.

„In den Zeiten von Becker und Graf waren alle vom Tennissport infiziert. Die elitäre Schiene wurde verlassen, Tennis wurde zum Volkssport. Tennis wurde eine Alternative zum Fußball, auch in kleinen Orten gründeten sich Tennisvereine mit relativ kleinen Platzanlagen“, sagt Ulla Symens. Doch seit dem Ausscheiden von Becker und Graf müssen viele Vereine um Mitglieder kämpfen, manche haben finanzielle Probleme. Deshalb will der Deutsche Tennisbund jährlich für seinen Sport werben.

Seit 2007 läutet der Deutsche Tennisbund die Freiluftsaison unter der Überschrift „Deutschland spielt Tennis ein“. Auch der TC Rot-Weiß beteiligt sich an dieser Aktion. „Verbunden ist der kommende Sonntag mit einem Tag der offenen Tür, zu dem alle Kinder mit ihren Eltern und Großeltern eingeladen sind. Denn ohne Kinder verliert ein Verein“, weiß Symens. „Wir wollen bei den Kleinen schon das Interesse wecken, ihnen Freude auf dem Spielfeld bereiten. Es soll ihnen Spaß machen.“

Mit stereotypen Abschlagsübungen lockt man heute kein Kind mehr auf den Platz. „Heute macht man ein Kind gleich mit druckreduzierten Bällen spielfähig. Der rote, um etwa 75 Prozent druckreduzierte Ball springt wesentlich langsamer und weicher auf als der gelbe Turnierball. Er ist wesentlich kontrollierbarer. Das bedeutet, dass ein Kind schon in der erste Stunde mit dem Schläger in der Hand auf dem Platz steht und Freude am Spiel entwickelt“, bestätigt Symens die Empfehlungen des Tennisverbandes.

Auch wenn sich der TC Rot-Weiß Geilenkirchen immer noch über großen Zuspruch erfreut, nimmt der Verein an diesem Wochenende an der bundesweiten Aktion teil. „Das Interesse ist bei Alt und Jung da. Aber dieses Interesse müssen wir am Leben halten. Wir als Verein dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern ständig für unseren Sport werben“, versichert die Jugendwartin des 425 Mitglieder zählenden Clubs, der 15 Mannschaften gemeldet hat. 100 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche.

„Manche Jugendliche sieht man einmal in der Woche auf dem Platz, andere kommen fast täglich und betreiben ihr Hobby sehr engagiert. Wenn das Herz brennt, nehmen sie auch Einschränkungen in Kauf“, hat die Jugendwartin festgestellt.

Um die Kinder frühzeitig zum Tennissport zu bringen, rät der Deutsche Tennisbund, den Kontakt zu Kitas und Schulen zu pflegen. Diesen Rat befolgt Rot-Weiß schon lange: In allen innerstädtischen Kitas stellt Ulla Symens sich und ihren Sport vor, gestaltet Übungsstunden und lädt die Mädchen und Jungen auf die Platzanlage ein. In der Grundschule Würm unterrichtet die Jugendwartin, von Berufs wegen studierte Lehrerin, vier Wochen lang im Sportunterricht. Sie freut sich, wenn sie bei den Kindern den Spaß am Tennis wecken kann, besonders aber, wenn sie später Erfolge feiern können, wie das Mädchen-Team des St.-Ursula-Gymnasiums, das vor Jahren NRW-Meister der Schulen wurde und sogar im Finale in Berlin stand.

„Unsere Vereine stehen heute vor so vielen Aufgaben, die ohne die vielen ehrenamtlichen Betreuer neben den hauptamtlichen Trainern nicht zu bewältigen wären. Ohne Ehrenamtliche gäbe es keinen Verein mehr“, weiß Symens, sagt aber auch: „Sicherlich ist es schwieriger geworden, Ehrenamtliche zu finden. Aber mit der richtigen Ansprache und dem richtigen Team findet man immer noch Menschen, die bereit sind, Zeit für den Verein zu opfern. Ich wünsche mir aber, dass das auch die Politik zu schätzen weiß.“

Info Das Tennis-Wochenende beginnt am Samstag, 22. April, 13.30 Uhr, auf der Tennisanlage an der Martin-Heyden-Straße mit dem von Meike Hermanns und Daniel Fest organisierten Turnier für alle interessierten Erwachsenen um den Kukki-Cup. Die Nachfrage ist derzeit schon so groß, dass an diesem Nachmittag freies Spiel der Vereinsmitglieder kaum möglich ist. Der „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 23. April, startet um 10.30 Uhr. Hier wird ein buntes Rahmenprogramm für kleine und große Tennis-Interessierte geboten. Der Tennis Xpress-Kurs richtet sich an erwachsene Einsteiger. Sie können durch den Einsatz von langsameren Bällen und kleineren Plätzen schon sehr schnell Tennis spielen. Im Tennolino-Bereich sollen bei den Kleinsten Spaß und Spielfreude geweckt werden. Spielstärkere Kinder und Jugendliche können das Tennisabzeichen ablegen. Ab 15 Uhr gibt es ein Jux-Turnier, bei dem die Spieler nicht mit Schlägern, sondern auch mit Bratpfannen auf den Platz treten.

Dass immer neue Aufgaben auf die Vereine zukommen, hat sich auch in dieser Woche gezeigt. Bei einer Fachtagung in Dortmund, an der die drei Tennisverbände Westfalen, Niederrhein und Mittelrhein teilnahmen, ging es um Gewalt und sexualisierte Gewalt, „auch in der Sportwelt ein heißes Thema“, wie Symens weiß. Was früher oft unter den Teppich gekehrt worden sei, wie verbale Gewalt bis hin zum Mobbing, werde heute offengelegt und umfangreich diskutiert.

„Jetzt muss auf Anordnung der Politik und des Landessportbundes jeder Verein ein Schutzkonzept erstellen. Das gilt für alle Vereine, nicht nur für den Tennissport. Wir wollen hier eine Vorbildfunktion einnehmen“, versichert die Jugendbeauftragte, die auch weiß: „Das ist für die Vorstände eine große Herausforderung, weil jedes Konzept auf den eigenen Verein zugeschnitten sein soll.“