Unterschätzte Gefahr : Das sollte man beim Umgang mit Gasflaschen beachten

Wer die wichtigsten Grundsätze im Umgang mit Flüssiggasflaschen beherzigt, muss sich keine Sorgen machen. Foto: GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG

Kreis Heinsberg Immer wieder kommt es zu Bränden oder sogar Explosionen wegen Gasflaschen oder Gasbrennern – auch im Kreis Heinsberg. Der Kreisbrandmeister gibt Hinweise, wie alles sicher bleibt.

Es ist Sommer. Es ist Grillzeit. Gerne auch mit Gasgrill. Von Gasflaschen gehen allerdings Gefahren aus, die man nicht unterschätzen darf. „Viele Menschen machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, mit welchem hochentzündlichem und hochexplosivem Gas sie es zu tun haben“, sagt Kreisbrandmeister Klaus Bodden, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Heinsberg. „Es kommt immer wieder zu Bränden, die durch menschliches Fehlverhalten ausgelöst werden. Die meisten Ursachen sind: Leichtsinn, Unachtsamkeit und unsachgemäße Behandlung.“

Bei sachgemäßem Umgang kann dagegen nichts passieren. Wie dieser aussieht, haben wir in wenigen Fragen geklärt.

Wie lagert man eine Gasflasche richtig?

Laut Kreisbrandmeister dürfen sowohl volle als auch leere Flaschen mit Flüssiggas nur aufrecht und stehend gelagert werden. Wichtig ist, dass sie überirdisch gelagert werden. Da Flüssiggas schwerer ist als Luft, verflüchtigt es sich nicht bei einer Undichtheit. So kann sich ein explosionsfähiges Gemisch bilden, das sich bei Lagerung im Keller sammelt. Auch in Schlafräumen sollten Gasflaschen auf keinen Fall aufbewahrt werden. „Geeignete Orte sind gut belüftete Gartenschuppen oder Garagen“, sagt Bodden. Nicht erlaubt seien außerdem Treppenhäuser, Flure und Durchgänge.

Man sollte laut Bodden zudem darauf achten, dass das Ventil der Flasche zugedreht und mit einer Schutzkappe versehen ist. Ebenso sollte man die mitgelieferte Ventilverschlussmutter wieder auf die Flasche drehen. So könne man Beschädigungen vermeiden.

Vermeiden sollte man laut Bodden auch, dass Gasflaschen lange in der prallen Sonne stehen. „Das Gas dehnt sich bei einer Temperaturerhöhung in der Flasche aus und kann je nach Füllstand über das Sicherheitsventil abströmen“, erklärt Bodden. „Dadurch bildet sich ein explosives Gas-Luft-Gemisch in der Umluft.“

Wie sollte man Gasflaschen transportieren?

Die Versuchung ist groß: Nach dem Kauf im Baumarkt wird die Gasflasche in den Kofferraum oder auf den Rücksitz geworfen. Doch auch beim Transport sollte man einiges beachten. Die Gasflaschen sollten bei einer Vollbremsung nicht verrutschen oder hin und her rollen können. Am besten lässt man die Fenster des Autos offen oder stellt die Lüftung hoch, sodass das Fahrzeug belüftet ist. Nach der Fahrt sollte die Gasflasche nicht lange im Auto liegengelassen werden – vor allem nicht bei Hitze.

Kreisbrandmeister Klaus Bodden kennt die Gefahren, die von Gasflaschen ausgehen können, wenn man die Sicherheitshinweise nicht beachtet. Foto: Rainer Herwartz

Woher weiß man, ob die Gasflasche noch gut ist?

Eine Gasflasche muss TÜV-geprüft sein. „Man sollte den TÜV-Stempel beachten“, empfiehlt Bodden. Das entsprechende Fälligkeitsdatum ist auf der Flaschenschulter eingeprägt. Auch darf das Zubehör wie Druckminderer oder Schläuche keine Schadstellen aufweisen, sodass das ganze System dicht ist. Das kann man mit einem Leck-Suchspray untersuchen.

Welche Gefahren gibt es bei der Nutzung eines Gasbrenners?

Um Unkraut zu vernichten, nutzen viele Menschen gern einen Gasbrenner. Auch hier kann es schnell gefährlich werden. So war Mitte Juni in Waldfeucht eine 12 Meter lange und 10 Meter hohe Hecke durch einen Gasbrenner in Brand geraten. Das Feuer griff laut Polizeimeldung auf ein Gartenhaus, einen Zaun und schließlich auf das Nachbargrundstück über. „Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die austretende Gasflamme über 1000 Grad heiß ist“, sagt Kreisfeuerwehrverbandes Bodden. „Alle leicht oder normalentzündlichen Gegenstände in der näheren Umgebung fangen sehr schnell Feuer. Dabei ist auch der Funkenflug und die Windrichtung zu beachten.“ Bei dem trockenen Wetter können Pflanzen schnell in Brand geraten. Besonders betroffen seien dabei Hecken, Sträucher oder Nadelholzgewächse. „Durch ihren teilweise hohen Harzanteil brennen sie in Sekundenbruchteilen ab“, sagt Bodden.

Bei der Lagerung von Gasbrenner gelten dieselben Sicherheitshinweise wie bei Gasflaschen.

Muss man sich also Sorgen machen beim Umgang mit Gasflaschen?