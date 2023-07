Serie: Gegen das Vergessen : Das Schicksal von Emil und Clara Dahl

Clara und Emil Dahl lebten in Geilenkirchen und wurden von den Nazis ermordet. Foto: Privatarchiv Karl-Heinz Nieren

Geilenkirchen Emil Dahl führte Anfang des 20. Jahrhunderts einen der erfolgreichsten Viehhandel im Kreis Heinsberg. Das änderte sich, als die Nazis an die Macht kamen. Sie zerstörten die Existenz der Dahls – nur die Kinder überlebten.

Zehn Minuten – innerhalb dieser kurzen Zeit packte die 22-jährige Ilse Dahl ihre Sachen, verabschiedete sich von ihren Eltern und verschwand aus Geilenkirchen. Das war am Abend des 9. November 1938, der Reichspogromnacht. Eine Horde von Nationalsozialisten bedrohte die Familie Dahl und wollte ihr Haus anzünden. Das veranlasste Ilse Dahl, sofort das Land zu verlassen. Ihre Eltern Emil und Clara aber blieben. Sie haben sich nie wiedergesehen.

Emil Dahl wurde 1881 als siebtes von elf Kindern geboren. Da sein Vater früh starb, leitete er schon im Alter von 20 Jahren zusammen mit seinem Bruder Isidor den Viehhandel der Familie. Das machten sie nicht ohne Erfolg, denn es wurde einer der größten Viehhandel im Kreis. 1913 heiratete er Clara Nelly David aus Hamm an der Sieg. Ein Jahr später kam Tochter Hilde zur Welt. 1916 folgte Tochter Ilse. Doch zu diesem Zeitpunkt musste die kleine Familie schon eine Trennung verkraften. Emil Dahl ging im Ersten Weltkrieg an die Front. Als Soldat war er in Frankreich im Dienst und erhielt dafür das Eiserne Kreuz. Er wurde verwundet, aber überlebte den Krieg. 1920 wurde das dritte Kind des Ehepaars geboren: Erich.

Beruflich lief es gut für die Dahls. Der Viehhandel zählte zu den führenden im Rheinland. Und auch privat gab es viel Erfreuliches. Tochter Ilse, die das katholische Mädchengymnasium der Ursulinen in Geilenkirchen besuchte, war Klassenbeste. Auch war sie eine sehr gute Sportlerin, sodass sie sogar an den Reichsmeisterschaften in Berlin teilnahm. Doch als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, änderte sich das Leben der Familie Dahl.

Das Bild aus dem Jahr 1910 zeigt hinten links die Kreissparkasse und hinten rechts – das weiße Haus – das Haus der Familie Dahl. Foto: Privatarchiv Karl-Heinz Nieren

Mit dem Boykott durch die Nazis musste Emil Dahl den Viehhandel aufgeben. Die Nazis hatten ihm 1936 ein Berufsverbot auferlegt. Seine Frau Clara eröffnete daher in ihrem Haus in der heutigen Konrad-Adenauer-Straße 106 eine Leihbücherei. So konnte sie die Familie zunächst ernähren. Anfangs setzten sich Nachbarn und Freunde noch über den Boykott hinweg und kauften für sie ein. Doch dann wurde der Druck der Nazis zu groß. Die Familie Dahl wurde mehr und mehr isoliert.

Tochter Ilse machte nicht das Abitur, sondern begann in Aachen eine Lehre als Schneiderin. Doch wegen des Drucks der Nazis konnte sie diese nicht zu Ende führen. Daher versuchte sie es mit einer Ausbildung als Modedesignerin in Berlin. Auch Erich konnte seine Lehre nicht beenden. Er hatte eigentlich eine Ausbildung zum Konditor angefangen, doch alle Juden im Betrieb wurden von den Nazis verdrängt.

In den 1930er und 1940er Jahren wurden viele Menschen jüdischen Glaubens aus Geilenkirchen von den Nationalsozialisten verfolgt und verjagt. Ermordet wurden nachweislich insgesamt 206 Geilenkirchener jüdische Bürgerinnen und Bürger, einschließlich ihrer Ehepartner, Kinder und Enkel. Unter ihnen waren auch die Mitglieder der verschiedenen Familienzweige Dahl. Seit dem 18. Jahrhundert waren die Dahls in Geilenkirchen.

Ilse und ihre Mutter Clara Dahl 1935 vor ihrem Haus in der damaligen Hindenburgstraße 106 (heutigen Konrad-Adenauer-Straße 106). Foto: Privatarchiv Karl-Heinz Nieren

Emil Dahl konnte sich nicht vorstellen, dass er in Gefahr war. Schließlich hatte er als guter Deutscher für sein Land im Ersten Weltkrieg gedient und war für seine Tapferkeit ausgezeichnet worden. Doch dass dies die Nationalsozialisten in keiner Weise bei ihrem Terror gegen Juden hinderte, bekam er in der Reichspogromnacht zu spüren. Tochter Ilse war kurz aus Berlin zu Besuch im Elternhaus, als SA-Einheiten und NSDAP-Mitglieder aus Geilenkirchen die Familie bedrohten. Sie drohten, das Haus in Brand zu setzen. Die nahe gelegene Synagoge ging am gleichen Abend in Flammen auf. Das Haus der Dahls wurde letztendlich verschont. Die Nazis wollten wohl vermeiden, dass die Nachbargebäude ebenfalls in Brand gerieten. Doch an diesem Abend packte Ilse innerhalb von zehn Minuten ihre Sachen und verabschiedete sich von ihren Eltern.

Emil und Clara Dahl gingen zu Emils Bruder nach Aachen. Sie hofften, in einer Großstadt durch die Anonymität sicherer zu sein. Doch dem war nicht so. 1941 mussten sie zunächst in das „Judenhaus“ Alexanderstraße 95, später in das „Judenlager“ Grüner Weg in Aachen umziehen. Am 22. März 1942 wurden sie dann zusammen mit 625 Juden aus der Region über Düsseldorf in das Transitghetto Izbica deportiert. Es diente als Zwischenstation zu den Vernichtungslagern Sobibor, Belzec und Treblinka. Dort wurde das Paar im April 1942 ermordet.

Die Stolpersteine für Emil und Clara Dahl sowie deren Kinder Hilde, Ilse und Erich liegen an der Konrad-Adenauer-Straße 106. Foto: MHA/Benjamin Wirtz