Sanierungsarbeiten : Darum werden drei Brücken im Kreis Heinsberg gesperrt

In Geilenkirchen und Übach-Palenberg sind Brückenarbeiten geplant, die großen Einfluss auf die Verkehrsflüsse haben könnten – wie hier auf der B56 in Geilenkirchen. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Geilenkirchen/Übach-Palenberg Ab Freitag sind drei Brücken in Geilenkirchen und Übach-Palenberg gesperrt. Wir haben die Sperrungen und die Hintergründe zusammengefasst.

Von Danel Gerhards Redakteur

Die für das Wochenende geplanten Brückensanierungen im Kreis Heinsberg sollen drei Brücken über die Bahnlinie Aachen-Mönchengladbach wieder fit für die Zukunft machen. Zum Teil werden auch Straßenbeläge und Abdichtungen erneuert. Und die sogenannten Brückenkappen werden erneuert.

Die drei Brücken werden nun „in einem Rutsch“ angegangen, weil Straßen.NRW eine sogenannte Sperrpause der Deutschen Bahn nutze, sagt Gregor Hürter, Pressesprecher von Straßen.NRW. Die Bahn legt diese Zeitfenster meist lange im Voraus fest, Straßen.NRW nutzt sie diesmal auch, um Gerüste für weitere Arbeiten aufzubauen.

Konkret geht es dabei um die Brücke, die die B56 in Geilenkirchen über die Bahnlinie führt, um die Wurmtalbrücke in Übach-Palenberg und um die Brücke der L228 in Lindern über die Bahngleise. Die B56 ist eine der wichtigen Verkehrsachsen im Kreis Heinsberg. Die Bahnbrücke auf der B56 in Geilenkirchen wird in Richtung Aldenhoven von Freitag, 11. November, 19 Uhr, bis Sonntag, 13. November, 21 Uhr, zur Einbahnstraße. In Richtung Geilenkirchen wird nach Straßen.NRW-Angaben eine Umleitung ausgeschildert. Nach diesem Wochenende sollen die Arbeiten dort auch weitergehen. „Dort wird der Verkehr im Baustellenbereich über zwei verengte Fahrstreifen geführt. Die Arbeiten gehen bis ins Frühjahr 2023“, so Hürter.

Auch in Übach-Palenberg ist eine Brücke betroffen, über die viele Autofahrer fahren. Die Wurmtalbrücke (L225) am Naherholungsgebiet wird von Freitag, 11. November, 19 Uhr, bis Sonntag, 13. November, 21 Uhr, für den Verkehr voll gesperrt. In dieser Zeit ist auch die Brücke über die Bahnlinie in Lindern (L228) voll gesperrt. Im Anschluss werden die Sanierungsarbeiten fortgesetzt, so Hürter.

Konkret sollen die Berührungsschutzplatten, die verhindern, dass jemand von der Brücke aus in die Oberleitungen greift, abgebrochen und später wieder aufgebaut werden. Außerdem werden die Brückenkappen erneuert, dabei handelt es sich um Betonteile an den Rändern der Brücken, die nicht befahren werden. Für diese länger dauernden Arbeiten werden am Wochenende Gerüste aufgebaut. Bei den Brücken in Lindern und Übach-Palenberg werden auch die Fahrbahn und die Abdichtung zum Brückenbeton erneuert.