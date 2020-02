Kostenpflichtiger Inhalt: Wo Corona in NRW ankam : Die Gemeinde Gangelt, plötzlich in allen Schlagzeilen

Steht mit seiner Gemeinde derzeit mehr in der Öffentlichkeit, als ihm lieb ist: Gangelts Bürgermeister Bernhard Tholen. Foto: Simone Thelen

Gangelt Seit die ersten Fälle von Corona-Erkrankung in Nordrhein-Westfalen in Gangelt bekannt wurden, ist die Gemeinde im Kreis Heinsberg buchstäblich in aller Munde. Was für ein Ort ist Gangelt?