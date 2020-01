Kostenpflichtiger Inhalt: „Geilenkirchen hat eine Alternative“ : Bürgermeisterkandidatin Daniela Ritzerfeld bereit für Kommunalwahl

Nach den Karnevalstagen will sich Daniela Ritzerfeld richtig in den Wahlkampf stürzen. Ihre Hemmschwelle hat sie überwunden. Foto: ZVA/Udo Stüßer

Geilenkirchen Die parteilose Bürgermeisterkandidatin Daniela Ritzerfeld hat ihre Hemmschwelle überwunden und will nun ihre Person bewerben. Bisher sah sie ihre Arbeit im Vordergrund. Nach den Karnevalstagen will sie so richtig in den Wahlkampf starten und gegen den parteilosen Amtsinhaber Georg Schmitz punkten.