Wütende Feuer auf Rhodos : Suche nach neuen Urlaubszielen wird schwieriger

Ein massiver Waldbrand tobt auf der griechischen Insel Rhodos. Fast 20.000 Menschen sind auf Rhodos auf der Flucht vor schweren Waldbränden, darunter zahlreiche Touristen. Foto: dpa/Argiris Mantikos

Kreis Heinsberg Die Mitarbeiter mancher Reisebüros in der Region haben alle Hände voll zu tun: Aufgrund der Brände auf Rhodos suchen sie für ihre Kunden neue Urlaubsziele. Das wird von Tag zu Tag schwieriger.

Es sollten die schönsten Wochen im Jahr werden, doch für Tausende Touristen wurde der Urlaub auf der griechischen Ferieninsel Rhodos zum Albtraum. Mit Booten und Bussen wurden sie vor den wütenden Bränden in Sicherheit gebracht. Ganze Landstriche wurden Opfer der Flammen. Wir haben mit Mitarbeitern einiger Reisebüros der Region über die Situation gesprochen.

Sylvia Daniels, Inhaberin des First-Reisebüros in Heinsberg, hat bereits am Sonntag auf die Schreckensnachrichten aus Griechenland reagiert. Für viele Kunden ist sie auch am Wochenende per Handy zu erreichen. „Am Sonntag wollten eigentlich Kunden nach Rhodos fliegen. Sie haben diese Reise abgesagt, und wir haben sie am selben Tag problemlos umgebucht“, sagt Sylvia Daniels. Sie hat noch mehrere Kunden auf ihrer Liste, die sich auf ihren Urlaub auf Rhodos gefreut haben und deren Flug für die nächsten Tage geplant war. „Wir bemühen uns, sie umzubuchen. Das allerdings wird nun von Tag zu Tag schwieriger“, erklärt sie weiter.

Ein Doppelzimmer im Süden sei immer noch zu haben. „Für eine Familie mit zwei oder drei Kindern wird es schon problematischer. Alle wollen weg. Aber wir bemühen uns“, erklärt sie. Auf Mallorca, in Südspanien und Marokko bringt sie die Urlauber derzeit unter. „Manche wollen trotzdem weiterhin nach Griechenland und haben von Rhodos auf andere griechische Ziele wie Kreta und Kos umgebucht“, sagt sie. Bisher habe sie die Umbuchungen noch ohne Preisaufschlag ermöglichen können. Aber: „Es wird immer schwieriger.“

Um 9 Uhr hat Laurens Coenen, Mitarbeiter von Schepers Reisen in der Gemeinde Selfkant, am Montagmorgen schon die ersten Kunden im Reisebüro. Eigentlich wollten sie am nächsten Tag nach Rhodos fliegen. Die Reiseveranstalter haben mittlerweile alle Pauschalreisen für die nächsten Tage abgesagt. „Unsere Kunden können umbuchen oder ihre Reise stornieren und bekommen ihr Geld zurück“, sagt Coenen. Derzeit hat Schepers Reisen einige wenige Kunden auf Rhodos, die Mitarbeiter des Reisebüros stehen mit ihnen in Verbindung: „Es geht ihnen gut. Sie verbringen ihren Urlaub im Nordosten der Insel, wo die Lage noch ruhig ist. Aber man weiß ja nie, wie sich die Lage entwickelt. Unsere Kunden kommen in den nächsten Tagen zurück“, sagt Coenen.

Verbraucherzentrale Reiserücktrittversicherung zahlt nicht Reiserücktritts- oder -abbruchversicherung nützt bei derartigen unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen nichts, da ein solches Geschehen nicht als Rücktritts- bzw. Abbruchgrund vereinbart ist und sie daher in der Regel nicht einspringt. Sie sichert zum Beispiel das Risiko des Reisenden ab, vor oder während der Reise zu erkranken. Sie zahlt aber auch bei anderen Umständen, wenn zum Beispiel ein erheblicher Schaden am Eigentum des Versicherten entsteht oder wenn ein naher Angehöriger stirbt. Weiterführende Infos und Links:

Die Verbraucherzentrale NRW stellt Betroffenen Musterbriefe zur Kündigung einer Reise wegen unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände vor und nach Reiseantritt zur Verfügung unter:

verbraucherzentrale.nrw/node/10380

Alle großen Reiseveranstalter hätten ein Krisenmanagement, das sich von Deutschland aus und auch vor Ort um die Urlauber kümmern würde. „Ihre Rückreise ist gesichert. Die Touristen werden vor Ort von der Reiseleitung auf dem Laufenden gehalten. Das ist der Vorteil einer Pauschalreise“, sagt Coenen. Für die nächsten Tage sind die Reisen nach Rhodos abgesagt. Wie die Lage Ende der Woche ist, weiß Coenen noch nicht.

Tipps von der Reiserechtsexpertin

„Bei akuter Gefahrenlage durch Waldbrände am Urlaubsort können Pauschalreisende meist ohne Probleme vom Vertrag zurücktreten oder die Reise vorzeitig abbrechen“, erklärt dazu Iwona Husemann, Reiserechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW. „In jedem Fall sollte zuerst der Reiseveranstalter kontaktiert werden, um die bestehenden Möglichkeiten zu besprechen.” Und weiter: „Geraten Reisende während ihres Aufenthalts vor Ort in eine Krisensituation und wird dadurch die Reise erheblich beeinträchtigt, können sie den Pauschalreisevertrag kündigen und für die nicht genutzten Reiseleistungen eine Erstattung verlangen. Für die genutzten Reiseleistungen behält der Veranstalter seinen Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.“

Wie sich die katastrophale Lage auf Rhodos auf die Preisentwicklung auswirkt, ist derweil für Coenen ungewiss: „Möglicherweise wird es aufgrund der erhöhten Nachfrage in anderen Ländern teurer, sie könnten von der Lage in Griechenland profitieren. Andererseits sind die Preise schon so hoch, ich weiß nicht, ob man die noch weiter anziehen kann.“

Katja Becker, Leiterin des Reisebüros Daniel Plum in Geilenkirchen, hat die Lage auf Rhodos am Wochenende in den Nachrichtensendungen verfolgt. An diesem frühen Montagmorgen erkundet sie mit ihren Kolleginnen die Lage. „Derzeit befindet sich kein Kunde von uns auf Rhodos. Einige befinden sich auf Korfu, aber diese Insel ist derzeit Gott sei Dank noch nicht betroffen“, sagt sie erleichtert. In den nächsten Stunden durchforsten die Mitarbeiterinnen des Geilenkirchener Reisebüros ihre Computer, um festzustellen, ob in den nächsten Tagen Reisen nach Rhodos geplant sind. „Denn die sind von den Reiseveranstaltern abgesagt“, bestätigt auch sie.

Katja Becker, Leiterin des Reisebüros Daniel Plum in Geilenkirchen, ist ein Stein vom Herzen gefallen: Sie hat ihre Kunden derzeit in der ganzen Welt, nur nicht auf Rhodos. Foto: MHA/Udo Stüßer

Für die Betroffenen auf Rhodos sei die Lage natürlich schrecklich. „Das Wichtigste ist aber doch, dass bisher kein Mensch körperlich zu Schaden gekommen ist. Und so lange es nicht um Leib und Seele geht, ist es nicht ganz so dramatisch. Sicherlich ist für viele Menschen der Urlaub die schönste Zeit des Jahres, aber für die betroffenen Griechen vor Ort ist die Lage noch viel schlimmer“, sagt Katja Becker. Grundsätzlich hält die große Hitzewelle in Südeuropa die Kunden nicht vom Reisen ab: „Auch hier hatten wir im Sommer schon 38 Grad. Und mit einem Cocktail am Pool lässt es sich schon aushalten.“

Auch Inge Scheffler, Inhaberin des Reisebüros Inges Reisewelt in Geilenkirchen-Grotenrath, hat derzeit „Gott sein Dank keine Kunden auf Rhodos“. Zudem seien in den nächsten Tagen keine Flüge auf die Insel geplant: „Meine nächsten Kunden fliegen erst Mitte August nach Rhodos“, erklärt sie.