Badewannen-Rennen in Würm : Wo Promis in der Wanne sitzen und auch der Landrat mal nass gemacht wird

Das Kreisteam mit Landrat Stephan Pusch und Kreisrechtsdirektor Philipp Schneider will beim Badewannenrennen auf der Wurm seinen Vorjahrestitel verteidigen. Um 15 Uhr fällt der Startschuss. Foto: Dettmar Fischer

Geilenkirchen-Würm Tipp fürs Wochenende gefällig? Wer gerne mit Spaß nass wird, der sollte sich das Badewannen-Rennen in Würm nicht entgehen lassen. Los geht es am Samstag um 15 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dettmar Fischer

Traditionell wird das Badewannen-Rennen in Würm gestartet mit einer Promi-Wanne vorneweg. Den Vorteil dieser Poleposition hat in diesem das Team „RTL meets Tanzfabrik“. In dieser ersten Wanne – Start ist um 15 Uhr – geben ein RTL-Moderator und drei Damen der Showtanzgruppe „Tanzfabrik“ des Gastgebers, der KG Würmer Wenk, ihr Bestes. Bei dem Rennen, der in diesem Jahr seine 22. Auflage erlebt, werden 5000 bis 6000 Besucher erwartet.

Die KG Würmer Wenk richtet dieses beliebte Sommerevent seit dem Jahr 2000 aus. Günter Cüppers hatte damals die Idee bei einer Versammlung der Karnevalisten vorgebracht. Schon einen Monat später war die erste Wanne mit zwei 50-Liter-Bierfässern (leeren wohlgemerkt) als Stabilisator auf Testfahrt gegangen. Heute sitzt Cüppers´ Enkel, Jan Peter, als zweiter Präsident hinter dem ersten, Hemme Cüster, im Vorstand der KG und führt die Tradition fort.

30 Teams haben sich wie im Vorjahr für das Badewannenrennen 2023 angemeldet. Mit dabei werden wieder die Titelgewinner 2022 sein, Landrat Stephan Pusch und sein Co-Pilot, Kreisrechtsdirektor Philipp Schneider. Die beiden hatten im vergangenen Jahr die Promiwanne in sagenhaften 10 Minuten und 51 Sekunden vom Start ins Ziel gesteuert und dabei die drei Stromschnellen wie echte Kanuten gemeistert. Das Siegerteam 2022 hatte nicht nur den Josef-Claßen-Wanderpokal des Würmer Wenk gewonnen, sondern auch im „HS-GK-Battle“ die Gelo Ritter mit Geilenkirchens Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld sowie Herbert Brunen und Stephan Scholz im Boot, klar distanziert. Da dürfte also noch eine Rechnung offen sein, denn auch das Team aus dem Geilenkirchener Rathaus, das diesmal unter dem vielsagenden Namen „ÜberholverBoot“ startet, ist mit Pia Lowis und Simon Jansen motiviert am Start.

Das Kreisteam geht unter dem Motto „60 Jahre Kreisbauhof“ mit dem 11. Startplatz gleich hinter den Geilenkirchenern ins Rennen. Erfahrene Wannenrennenbeobachter gehen davon aus, dass es mit der Titelverteidigung des Vorjahressiegers nicht so einfach laufen wird. Denn ab Startplatz 5 wird es sicherlich zu Verzögerungen auf der Strecke durch vorausfahrende Trödler kommen.

Zwar wurde vom Veranstalter die „Rote Laterne“ als Preis für dasjenige Team, das als letztes ins Ziel kommt, abgeschafft, um auch den zahlreichen Helferinnen und Helfern einen Feierabend zu gönnen, doch nicht jedes Team setzt den sportlichen Ehrgeiz über den Spaß, den es macht, sich unterwegs mit den Zuschauern eine Wasserschlacht zu liefern. Zudem sind auch Preise für die Teilnehmer ausgelobt, die als 11. oder 22. eintreffen.

Anmeldungen liegen den Veranstaltern wieder aus der gesamten Region bis nach Düren und Aachen vor. Die Besucher dürfen sich wieder auf viele kreativ gestaltete Wassergefährte freuen, dafür sprechen schon Teamnamen wie „BC Lieverimpool“, „Die Mimi´s“, „Baaler Edel Chaoten“ oder „Schnapsi Taxi“.