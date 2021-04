Kostenpflichtiger Inhalt: Unfall in Geilenkirchen : Auto überschlägt sich, Fahrerin im Krankenhaus

Beim Abbiegen in die Martin-Heyden-Straße prallte der Wagen gegen zwei geparkte Autos und überschlug sich. Foto: Uwe Heldens

Geilenkirchen Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich Rettungskräften in Geilenkirchen am Mittwochvormittag: In der eher schmalen Martin-Heyden-Straße lag ein Auto auf dem Dach. Die schwer verletzte Fahrerin musste befreit werden.