Unfall am Nachmittag : Auto fährt in Geilenkirchen frontal gegen einen Baum

Geldwäsche und Untreue : Ehemaliger Pfarrer von Hückelhoven kündigt Geständnis an Georg K. will reden, und zwar über die ihm vorgeworfene gewerbsmäßige Untreue und Geldwäsche. Trotzdem wollen Richter und Oberstaatsanwalt, dass der Geistliche so lange in Haft bleibt. Erst das Geständnis, dann die Freiheit.