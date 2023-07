Wildpark Gangelt : Auf Futtertour mit der Tierpflegerin

Was gibt´s denn heute? Ludwig hat gegenüber Jana Trepels wenig Berührungsängste. Foto: Karl-Heinz Hamacher

Gangelt Warum es vielleicht bald kleine Otter im Gangelter Wildpark geben könnte und wo einige angehende Tierpfleger in der Ausbildung abbrechen, erzählt Jana Trepels auf einem Rundgang.

Junge, hoch motivierte Mitarbeiter, die sich mit ihrem Beruf identifizieren und gerne zur Arbeit kommen – welcher Arbeitgeber träumt da nicht von, gerade in Zeiten des all umfänglichen Personalmangels. „Ich bin mir bewusst, dass ich in vielen anderen Berufen deutlich mehr Geld verdienen könnte“, sagte Jana Trepel. „Ich komme aber gerne zur Arbeit, habe Freude an meinem Beruf und verbringe sogar Teile meiner Freizeit im Arbeitsumfeld!“

Das Arbeitsumfeld ist der Wildpark in Gangelt, wo die 23-Jährige mit Florian Wilde und dem neuen Falkner David Schoenbroich im Rahmen eines Generationenwechsels das verantwortliche Trio bildet. Tierpflegerin ist sie, mittlerweile ausgelernt und wir begleiten sie heute einmal auf einer ihrer Futtertouren durch den weitläufigen Park an der niederländischen Grenze, in dem die Gäste bis auf ein paar besucherintensive Tage im Jahr ihre Ruhe finden, über 30 Tierarten sehen und einfach mal in herrlicher Umgebung die Seele baumeln lassen können.

Dass man nicht ständig nach neuen Tierarten oder irgendwelchen Attraktionen Ausschau hält, ist für den Geschäftsführer des Parks einer der Gründe für den Erfolg und die Beliebtheit. „Wir sind bemüht, den Besuchern eine so artgerechte Haltung wie möglich zu präsentieren.“ Damit hat man vor Jahren begonnen, als im Gehege der Wölfe der Zaun in Richtung Besucher entfernt und durch eine Sicherheitsbauweise ein freier Blick ermöglicht wurde. Das wurde später bei Stein- und Rotwild, den Gämsen und anderen Tieren fortgesetzt.

Mal schauen, was Jana uns heute mitgebracht hat. Zwei der Waschbären freuen sich auf Futter. Foto: Karl-Heinz Hamacher

Die Wölfe, die Otter, das Rotwild, die Braunbären und einige andere haben feste Fütterungszeiten. Das wissen natürlich viele Besucher und finden sich pünktlich dort ein. „Anfangs war ich sehr schüchtern im Umgang mit den Parkbesuchern“, so Jana Trepels. „Dann habe ich mir aber bei Florian Wilde und Erwin Janssen viel abgeschaut und heute freue ich mich auf den Kontakt und die Fragen der Gäste.“

Ob Falkner David Schoenbroich, Jana Trepels oder Florian Wilde: alle drei werden immer wieder nach Erwin Janssen gefragt. Rund 40 Jahre war der im Wildpark tätig und hat nun mit 75 Jahren erkannt, dass es Zeit für die Rente ist. Was nicht heißt, dass er nicht mehrmals wöchentlich im Wildpark zu finden ist. Sein Umgang mit dem Publikum im Rahmen der Greifvögel-Freiflüge ist legendär.

Beim Gespräch mit Jana Trepels über ihre Ausbildung, ihre Liebe zu den Tieren und das Zutrauen eines gewissen Ludwig schaut immer wieder mal Gertrud vorbei. Gertrud ist eines von vier Hühnern, die im Wildpark ihr Gnadenbrot bekommen und die Freiheit des rund 50 Hektar großen Areals genießen. Die Eier der Hühner, sofern sie denn gefunden werden, sind bei den Baummardern sehr beliebt. „Wenn die nicht jeden Tag ihr Ei bekommen, ist dicke Luft!“ Wenn Jana Trepels mit ihrem elektrischen Golfmobil und einer Pritsche voll Futter zum Rotwild fährt und das Gatter öffnet, hat Ludwig sie schon voll im Blick. „Wenn Gäste am Zaun stehen und die Tiere füttern, sind sie oft sehr zutraulich“, so Jana Trepels. „Wenn wir aber das Tor öffnen und in ihr Revier eindringen, ziehen die meisten Tiere sich vorsichtig zurück!“

Immer ein freundlicher Gruß für die Besucher: Jana Trepels ist Tierpflegerin im Wildpark Gangelt. Foto: Karl-Heinz Hamacher

Nicht so Ludwig, der prächtige Hirsch. Der wirft immer gerne einen Blick auf die Speisekarte und lässt sich beim Fressen auch schon mal streicheln. Als die junge Frau 2018 ein Praktikum im Wildpark gemacht hat, war sie sofort Feuer und Flamme für den Beruf. Die Tierliebe war natürlich vorher schon da. Um das aber in eine Berufsausbildung zu lenken, musste Forstwirt Florian Wilde zuerst den Ausbilderschein machen. Wie gut das alles gelaufen ist, zeigt, dass sie heute einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat.

In der Ausbildung musste sie sich auch und vor allem mit exotischen Tieren beschäftigen. Und damit Giraffe, Nashorn, Papageien und Piranhas nicht nur in Büchern erlebt wurden, arbeitete sie für einige Zeit im Zoo in Osnabrück, wo sie diesen Exemplaren begegnete. Da ist Ludwig pflegeleichter. Aber auch im Wildpark Gangelt ist Vorsicht das oberste Gebot. Es gibt da einen jungen Elch, der auf Menschen nicht gut zu sprechen ist; bei den Braunbären und den Wisenten, wo es gerade auch ein Jungtier gibt, muss man immer aufpassen. Schmuseeinheiten gibt es für die Deutschen Riesen, eine Kaninchensorte, wo die Tiere bis zu acht Kilogramm schwer werden. Drei sind ständig im Gehege, einer büchst immer aus und versteckt sich, wenn er gefangen werden soll zwischen den Bienenstöcken. Hören die Waschbären Jana Trepels kommen, sind sie in Habachtstellung und freuen sich, wenn sie für einige Zeit bespaßt werden.

Fragt man die leidenschaftliche Tierpflegerin und Vegetarierin nach ihrem Lieblingstier, zeigt sie auf ihren Unterarm. Dort ist ein Otter tätowiert. Zeus ist das Männchen und sehr zutraulich. Shawny, das eher scheue Weibchen. Beide sind zwei Jahre und werden geschlechtsreif. „Das wäre doch was: junge Otter im Gangelter Wildpark“, sagt die junge Dame, die auch Drachen liebt. Die gab es nicht in Osnabrück, die gibt es nicht in Gangelt.