Kostenpflichtiger Inhalt: Archäologie jenseits von Indiana Jones : In Geilenkirchen liegt die Steinzeit direkt vor der Haustür

Archäologe Markus Westphal steht im Wald in Geilenkirchen-Hoven vor einem 6000 Jahre alten Bodendenkmal. Foto: Eva Johanna Onkels

Geilenkirchen-Hoven Sie legt Baustellen still und gibt uns Einblicke in ein Land vor unserer Zeit: die Archäologie. Markus Westphal ist Archäologe und Experte für die Stein-, Eisen- und Bronzezeit. In unserem Interview spricht er über die Zeit, in der Menschen mit einfachen Werkzeugen Großes leisteten.