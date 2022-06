Friedhofsschändung in Geilenkirchen : Angeklagter erkrankt, Prozess vertagt

Geilenkirchen Ein Prozess mit vielen Verzögerungen: Im Fall der mutwilligen Zerstörung von jüdischen Grabmalen in Geilenkirchen konnte heute kein Urteil gesprochen werden.

Im Prozess um die Schändung des jüdischen Friedhofes in Geilenkirchen hat das Amtsgericht am Dienstag noch kein Urteil sprechen können. Grund ist eine am Montag kurzfristig attestierte Erkrankung eines der beiden Angeklagten. Der Rechtsextremist befindet sich seitdem in Corona-Isolation. Das Attest ging jedoch am Amtsgericht Geilenkirchen erst kurz nach Beginn des angesetzten Verhandlungstermins am Dienstagmorgen ein.