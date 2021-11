Bahnhof Übach-Palenberg : Am Bahnsteig mit Waffe bedroht

Übach-Palenberg Ein 62-jähriger Mann ist nach eigenen Angaben nachts auf dem Bahnhof in Übach-Palenberg bedroht worden. Dabei sollen auch Waffen im Spiel gewesen sein.

Der 62-Jährige aus Aachen erstattet auf einer Polizeidienststelle Anzeige. Er gab an, am Sonntag, 21. November, gegen 00.20 Uhr am Bahnhof von Übach-Palenberg bedroht worden zu sein. Er habe auf einen Zug gewartet, als eine Person aus der Unterführung auf ihn zu gegangen sei. Er habe den Mann angesprochen, um ihm mitzuteilen, dass der Zug Verspätung habe. Dabei habe er bemerkt, dass der Mann mit einem karierten Tuch maskiert war und offenbar eine schwarze Pistole in der Hand hielt.Mit dieser sei er bedroht worden