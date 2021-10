Geburtsgeld für Hebammen : 165 Euro für zwölf bis 14 Stunden Arbeit

In Nordrhein-Westfalen sind zum Wintersemester mehr Studierende in ein Hebammenstudium gestartet. Die Vita Nova Hebammenpraxis befürwortet diesen Schritt und hofft auf viel Praxis und mehr BWL im Studium. Foto: dpa/Annette Riedl

Kreis Heinsberg Geringe Bezahlung, hohe Arbeitsbelastung? So geht es den Hebammen im Kreis Heinsberg. Die Hebammenpraxis Vita Nova in Geilenkirchen gibt einen Einblick in ihren Alltag.