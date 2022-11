Wurmauenpark Geilenkirchen : 115.000 Euro für behindertengerechte Toilette

Geilenkirchen Während die Planer über das Aussehen des künftigen Wurmauenparks nachdenken, wurde eine Baumaßnahme vorgezogen. Für Menschen mit Behinderung gibt es jetzt eine barrierefreie Toilette.

Wo Menschen ihre Freizeit verbringen, vor allem ältere Menschen und Senioren, darf eine Toilette eigentlich nicht fehlen. Ein stilles Örtchen suchten die Parkbesucher seit Bestehen des Parks, also seit rund 30 Jahren, an den Ufern des Sees bisher vergebens. Mit der Umgestaltung sollte nun endlich auch ein WC gebaut werden.

Heinz Pütz, Behindertenbeauftragter der Stadt Geilenkirchen, bat die Verwaltung zu prüfen, ob die Stadt eine barrierefreie Toilettenanlage in Auftrag geben könnte. Rat und Verwaltung stimmten zu. In dieser Woche wurde sie neben dem Café am Eingang des Parks offiziell in Betrieb genommen. „Diese Maßnahme haben wir dem eigentlichen Umbau vorgezogen“, sagte Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld.