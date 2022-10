Wenn das Geld nicht reicht : Fünf Frauen erzählen, was es bedeutet, arm zu sein

Kostenlose Lebensmittel: Angesichts steigender Preise sind immer mehr Menschen auf Tafeln angewiesen. Fünf betroffene Frauen sprechen mit unserer Zeitung über ihre Armut. Foto: dpa/Christophe Gateau

Aachen Sie empfinden Scham, aber auch Wut. Sie haben Angst vor dem nächsten Einkauf, vor den letzten Tagen eines jeden Monats. Manchmal sind sie auch verzweifelt. Fünf Frauen erzählen, was es bedeutet, arm zu sein.

Die eine hat einen kranken Mann, die andere einen behinderten, pflegebedürftigen Sohn. Die nächste ist Rentnerin und freut sich, dass es in der Nähe eine Kleiderkammer gibt. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern ist dagegen froh, dass der Tierpark noch kostenlos ist. Und die Oma von drei Enkeln weiß nicht, woher sie das Geld für Weihnachtsgeschenke nehmen soll.

Fünf Frauen, drei Generationen, ein Problem: Das Geld reicht mittlerweile vorne und hinten nicht mehr. Seit die Lebensmittelpreise durch die Decke gehen, seit die Energiepreise Höhen erklimmen, die man vor kurzem noch für unmöglich hielt, besteht ihr Leben aus ständigem Rechnen, aus Sorgen, aus Angst.

Es ist eine Angst vor der Zukunft, aber diese Zukunft liegt nicht in weiter Ferne, sondern ist an jedem Monatsanfang nur ein paar Wochen entfernt. Es ist die Angst vor diesem Tag, an dem das Geld zur Neige geht, der Monat aber einfach noch weitermacht. Die Angst davor, dann wieder vor der Frage zu stehen, was man noch sparen kann, worauf man noch verzichten kann. Wobei Verzicht hier ganz elementare Dinge meint, nämlich Essen und Trinken. Und das nicht nur, was die Qualität der Lebensmittel angeht. Sondern auch die Menge.

Billige Konserven oder Ravioli

„Oft ist es so, dass ich in der letzten Woche eines Monats nur Frühstück und Abendbrot esse oder ganz billige Konserven, Eintöpfe oder Ravioli, weil ich mir nichts anderes mehr leisten kann“, sagt eine der fünf Frauen. Sie ist 31 Jahre alt, hat ein 15 Monate altes Kind, ihr Lebensgefährte ist schwer krank, Herzmuskelentzündung, darf nur eine Stunde am Tag arbeiten. „So einen Job muss man erst einmal finden“, sagt die Frau.

Sie leben als sogenannte Bedarfsgemeinschaft von Grundsicherung, die aber in Zeiten extremer Inflation im Grunde immer weniger sichert. „Wenn das Geld zu Ende geht, esse ich weniger“, sagt die Frau. So wenig, dass sie auch danach noch Hunger hat? „Ja, manchmal schon“, sagt sie. „Mir ist es halt wichtig, dass es dem Kleinen und meinem kranken Mann gut geht.“ Was übrig bleibe, sei dann für sie, sagt sie.

Shoppen? Für viele führt der Weg eher in die Kleiderkammer. Foto: dpa/Jens Kalaene

Früher, bis vor einem Jahr etwa, seien sie noch besser über die Runden gekommen, erzählt die junge Frau. Als der Mann noch arbeiten konnte. Doch dann kam die Krankheit, und seitdem geht sie zur Tafel in ihrer Heimatstadt, wo sie kostenlos Obst, Gemüse und manchmal auch Grundnahrungsmittel erhalten kann.

Dutzende solcher Tafeln gibt es in unserer Region, betrieben werden sie von Vereinen, aber auch von Kirchengemeinden. Schon während der Corona-Pandemie verzeichneten sie verstärkten Zulauf, seit dem Beginn des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Preissteigerungen und wachsenden Flüchtlingszahlen sind sie einem regelrechten Ansturm ausgesetzt. Das Prinzip, den Bedarf der Bedürftigen aus Lebensmittelspenden von Geschäften und Supermärkten zu decken, funktioniert vielerorts nicht mehr. Einige Tafeln haben Neukundenstopps verhängt, andere bitten um Geldspenden, um Grundnahrungsmittel zukaufen zu können.

Ein Prinzip gilt aber nach wie vor: dass der Gang zur Tafel für die Betroffenen so etwas ist wie das öffentliche Eingeständnis der eigenen Armut. „Ich komme mir schon manchmal etwas doof dabei vor“, sagt die 31-Jährige. „Aber ich kenne hier viele, weil ich schon ehrenamtlich hier gearbeitet habe, deshalb ist es mir beim ersten Mal nicht so schwergefallen.“

„Ich habe mich sehr geschämt“

Es kann aber auch genau andersherum sein. Wie bei der 57-jährigen alleinstehenden Frau, die in der Straße wohnt, in der in ihrer Stadt die Tafel ist. „Es hat mich sehr große Überwindung gekostet“, sagt die Oma von drei Enkelkindern. „Ich habe mich sehr geschämt.“

Weil Armut ein Stigma ist, weil Armut beschämt, bleiben die fünf Frauen in diesem Text anonym. Sie leben in unserer Region, sind teils Kundinnen in Tafeln, helfen dort teils auch ehrenamtlich mit. Aber auch diejenigen, die helfen, sind darauf angewiesen, dass sie Lebensmittel von der Tafel erhalten. Dass es alles Frauen sind, Armut hier also weiblich ist, ist Zufall. Es sind einfach die ersten fünf Menschen, die bereit waren, mit unserer Zeitung über ihre Armut zu sprechen.

Dass zwei von ihnen alleinerziehend sind, eine Rentnerin, dass Handicaps wie schwere Krankheiten oder Behinderungen Armut begünstigen oder verursachen, ist dagegen kein Zufall. Das beweisen diverse Statistiken und Studien. „Sie müssen auf jeden Fall schreiben, dass die meisten hier aus den verschiedensten Gründen nicht oder nicht mehr arbeiten können“, bittet die Leiterin einer Tafel im Gespräch eindringlich.

Eine 50-jährige alleinerziehende Mutter eines behinderten zehnjährigen Sohnes unterstreicht das: „Ich kann nicht arbeiten gehen, weil ich für meinen Sohn da sein muss.“ 278 Euro pro Monat habe sie für sich selbst zum Leben, dazu Kindergeld und Unterhalt für den Sohn. Seit alles so teuer geworden sei, komme sie nur noch schlecht zurecht. „Ich spare, was ich kann, aber es gibt nicht mehr viel zu sparen“, sagt sie.

Für sich alleine koche sie gar nicht mehr, nur noch am Wochenende für ihren Sohn. „Ansonsten mache ich mir Brote oder mal einen Strammen Max, so kann ich sparen fürs Wochenende.“ Gesunde Ernährung? „Über solche Appelle kann ich nur lachen“, sagt die Frau.

Genauso wie die Frauen nur lachen können über den Ratschlag, wegen der explodierenden Energiepreise Geld auf Seite zu legen für die Nachzahlungen. „Ich habe den letzten Winter schon gefroren und mit Decken dagesessen“, erzählt die 57-jährige Oma. Und bisher habe sie bei Strom und Gas immer Geld zurückbekommen und für Weihnachten zurückgelegt. Für die Enkel. Wie sie jetzt Geschenke bezahlen solle, wisse sie nicht.

Doch in unserer „reichen“ Gesellschaft definiert sich Armut nicht nur über gutes oder schlechtes Essen, über Hunger oder nicht Hunger. Als arm gilt auch, wer ausgeschlossen bleibt von sozialer Teilhabe, von Freizeitaktivitäten. Oder wer sich keine Kleidung mehr leisten kann. Oder keine Mobilität.

„Ausflüge mit dem Sohn, mal ein Eis essen oder schwimmen gehen, ist überhaupt nicht mehr drin oder allenfalls alle paar Monate mal“, sagt die 50-Jährige. „Da müssen wir viele Abstriche machen.“ Ähnlich schildert auch eine 26 Jahre alte alleinerziehende Mutter von zwei Kindern ihre Situation. „Ich bin so froh, dass der Tierpark noch kostenlos ist“, sagt sie. Und: „Ich war so froh, als es das Neun-Euro-Ticket gab, denn ein Auto kann ich mir nicht leisten.“

Neue Kleidung gebe es, wenn nötig, immer nur für die Kinder, erzählt die junge Frau. „Ich wünsche mir zu Weihnachten und zum Geburtstag immer Geld, damit ich mir das Nötigste kaufen kann“, sagt sie. Shoppen? Über solch ein Fremdwort können die fünf Frauen nur lachen, bitter lachen. „Es ist schön, dass es hier in der Nähe auch eine Kleiderkammer gibt“, sagt eine 67-jährige Frau, die ihrer Aussage nach knapp 400 Euro Rente bezieht, somit rund 250 Euro monatlich zum Leben hat. „Da hole ich mir meine neuen Sachen.“

Und dann kommt das Gespräch doch wieder aufs Essen, wo der Verzicht ja viel unmittelbarer, weil alltäglich ist. „Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte schon gerne nochmal ein kleines Stückchen Fleisch“, sagt die Rentnerin. Doch selbst das Hackfleisch beim Discounter für ein paar Frikadellen könne sie sich nicht mehr leisten.

Dass Armut hier nicht nur weiblich und alleinerziehend, sondern auch alt ist, ist im Übrigen auch kein Zufall. Landauf, landab wird in den Tafeln registriert, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner zur Kundschaft zählen.

Fragt man die fünf Frauen nach ihren Gefühlen und danach, wie sie in die Zukunft schauen, dann sind da neben Scham auch Wut und Resignation. „Ich gucke nur von Tag zu Tag“, sagt die 50-jährige alleinerziehende Mutter. „Ich glaube, es wird alles noch viel teurer und schlimmer“, sagt die 57-jährige Oma. „Ich bin wütend, ich wünsche mir mehr Unterstützung“, sagt die junge alleinerziehende Mutter. „Kindergelderhöhungen werden bei mir auf der anderen Seite wieder abgezogen, das ist nicht fair.“