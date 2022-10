Menschenleben in Gefahr : Feuer in Mehrfamilienhaus in Aachen

Zwölf Bewohner mussten von den Rettungskräften betreut, und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Foto: ZVA/Ralf Roeger

Aachen In der Aachener Altstraße ist am Freitagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Ein Bewohner musste per Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden.

Am Freitagabend hat ein Anrufer der Feuerwehr starke Rauchentwicklung aus einem Zimmer in der Altstraße in Aachen gemeldet. Aufgrund dieser Meldung wurden verschiedenste Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungswagen zu dem Brand gerufen.

Vor Ort wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert, da vermutet wurde, dass sich noch Bewohner im Gebäude befanden. Ein Bewohner musste per Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Insgesamt wurden zwölf Betroffene, darunter auch ein Baby, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei führt nun Ermittlungen zur Brandursache durch.

(red/pol)