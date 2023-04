Betrug als Motiv? : Explosion in Eschweiler: Vater und Sohn in U-Haft

Alles zerstört: Nach Informationen unserer Zeitung könnte der Grund für die heftige Explosion in Eschweiler ein geplanter Betrug sein. Foto: MHA/Caroline Niehus

Update Eschweiler In Eschweiler brodelt die Gerüchteküche. Warum kam es zu der verheerenden Explosion in der Neustraße? Nach Informationen unserer Zeitung könnte das Motiv ein geplanter Betrug gewesen sein. Am Montagnachmittag gab es dann eine zweite Festnahme.

Die Gerüchteküche brodelt. Besonders in Eschweiler. Kein Wunder. Die verheerende Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus mitten in der Einkaufszone an der Neustraße 39 bis 41 hat nicht nur Spuren der Zerstörung an diesem und benachbarten Gebäuden und insgesamt 15 Verletzte – darunter zwei lebensgefährlich – hinterlassen.

Auch die Seele der Bewohner in der Indestadt ist angefasst, kämpft man doch stellenweise immer noch mit den Folgen der großen Flut im Jahr 2021. Nicht nur die Frage „Warum schon wieder wir?“ beschäftigt die Menschen, sondern natürlich auch die Frage: Wie konnte es zu der neuerlichen Katastrophe kommen?

Dementsprechend haben sogar schon Erzählungen die Runde gemacht, bei der Explosion könnte die organisierte Kriminalität à la Mafia die Finger im Spiel gehabt haben. Schutzgelderpressung? Geldwäsche? Nach Informationen unserer Zeitung könnte der Grund für die Explosion wesentlich profaner gewesen sein: ein geplanter Versicherungsbetrug.

Diesen Informationen nach soll der 21 Jahre alte Mann, der am Freitag – rund 24 Stunden nach der Explosion – festgenommen wurde und mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt, der Mieter des Ladenlokals im Erdgeschoss sein, in dem sich die Explosion am Donnerstag um 21.15 Uhr ereignet hatte. Gegen ihn wird wegen 15-fachen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie besonders schwerer Brandstiftung ermittelt.

Selbiges gilt nun für den 56-jährigen Vater des Mannes. Dieser wurde am Sonntag verhaftet, wie wir bereits am Montag meldeten. Die Staatsanwaltschaft bestätigte diese Informationen am Dienstagmorgen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Der 21-Jährige soll am Tatort einen Outlet-Kleiderverkauf betrieben haben. Schon frühzeitig geriet der 21-Jährige demnach ins Visier der Ermittler, auch aufgrund von Aussagen von Zeugen, die den Mann noch kurz vor der Explosion in dem Gebäude gesehen haben wollen.

Den bisherigen Ermittlungen unter anderem einer Mordkommission der Aachener Kriminalpolizei zufolge sollen in dem Geschäftsbereich massiv Brandbeschleuniger verteilt worden sein. Genauer gesagt: Benzin. Das lässt die Annahme zu, dass sich dadurch eine gefährliche sogenannte „explosionsfähige Atmosphäre“ in den Räumen gebildet hat.

Dabei handelt es sich in diesem Fall um ein zündfähiges Gemisch aus Luftsauerstoff und Benzindämpfen. Ein solches Gemisch kann gewaltige Explosionen verursachen. Die Feuerwehr hatte in den Räumlichkeiten dem Vernehmen nach auch rund zehn Gasflaschen geborgen. Diese sollen jedoch noch intakt gewesen sein.

An der Neustraße war die Explosion so heftig, dass das direkt betroffene Haus möglicherweise komplett abgerissen werden muss. Statische Untersuchungen dazu laufen derzeit noch. Auch ein direktes Nachbarhaus ist schwer beschädigt und weist massive Risse auf.

Während die Staatsanwaltschaft zur Motivlage bislang aus ermittlungstaktischen Gründen nichts gesagt hat, erscheint ein Versicherungsbetrug als Grund für die Tat plausibel. Das Kleidergeschäft soll dem Vernehmen nach schlecht gelaufen sein, der 21-Jährige zuletzt auch um Mietaufschub gebeten haben.