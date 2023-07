Feuer auf Rhodos : Zwei Eschweilerinnen flüchten vor den Flammen

Sie sind zwar ohne Gepäck, aber umso wichtiger unversehrt aus den wütenden Flammen auf Rhodos entkommen: Paula Königs (24, l.) und ihre Schwester Carla (20). Foto: MHA/Max Stollenwerk

Eschweiler/Rhodos Paula (24) und Carla Königs (20) aus Eschweiler wollten ihren Sommerurlaub auf der griechischen Insel Rhodos verbringen. Doch dann kamen die Flammen rasend schnell. Ihr komplettes Gepäck haben sie zurückgelassen.

Es sollte eigentlich ein ganz entspannter Sommerurlaub werden. Gut eine Woche abschalten auf der griechischen Ferieninsel Rhodos. An nichts denken, den Alltag vergessen, die Seele baumeln lassen. Soweit der Plan der Schwestern Paula (24) und Carla Königs (20) aus Eschweiler. Doch es sollte anders kommen. Ganz anders.

Dabei fing es eigentlich sehr gut an und alles lief zunächst auch nach Plan. Von Eschweiler ging es in der Nacht auf Samstag zum Flughafen nach Köln, der Flieger ging pünktlich in die Luft, landete pünktlich und die Sonne schien bei hitzigen 40 Grad vom strahlend blauen Himmel auf der viertgrößten Insel Griechenlands.

„Auf Rhodos angekommen, wurden wir mit dem Bus abgeholt, der uns dann zu unserem Hotel nach Lindos bringen sollte“, erzählt Carla Königs. „Auf der Fahrt haben wir dann entfernt Rauchwolken gesehen und noch ein paar Witze über das Feuer bei der brütenden Hitze gemacht.“ Doch der Spaß hörte schnell auf. „Als wir dann ausstiegen, gab es einen Ascheregen von oben und auch im ganzen Hotel roch es nach Rauch“, sagt sie weiter.

Man habe nicht einmal richtig im Hotel eingecheckt, zunächst etwas gegessen, dann habe es plötzlich einen Stromausfall gegeben. „Irgendwie hatte ich ein schlechtes Baugefühl, dann sind wir zurück in die Lobby gegangen und haben entfernt bereits deutlich die Flammen und jede Menge Rauch gesehen.“ An der Rezeption habe es keinerlei Informationen über die aktuelle Lage gegeben, sondern lediglich immer wieder den Hinweis, dass man sicher sei, „da haben wir schon überlegt, direkt wieder abzureisen“.

Das schlechte Bauchgefühl von Carla Königs sollte sich bewahrheiten. Auf einmal seien alle Gäste nach drinnen ins Hotel gerufen worden, es hätten Panik und völliges Chaos geherrscht und Kinder sowie deren Eltern hätten geschrien. „Irgendwann kam ein Polizeiwagen, es wurde mitgeteilt, dass das Hotel evakuiert wird, aber eine klare Ansage gab es nicht, sondern es sollten alle zum Strand laufen“, berichten die beiden Schwestern.

Ihr Zimmer haben die beiden nie betreten, geschweige denn ihre Koffer ausgepackt. „Am Strand standen dann alle Menschen, die meisten mit Masken vor dem Mund, und sind von einer Rettung dort ausgegangen.“ Keiner habe irgendetwas gewusst und sie hätten 30 Minuten gewartet, während die Flammen immer näher gekommen seien.

Spuren der Verwüstung: Auf der beliebten griechischen Ferieninsel Rhodos breiten sich seit Tagen Waldbrände rasant aus. Die Ausmaße der Zerstörung und die Rauchentwicklung sind riesig. Foto: Carla Königs

„Die Touristen sind dann mit und einfach losgerannt, teilweise mit ihren Koffern, haben Kinderwagen stehen lassen, um ihre Kinder so zu tragen, und das bei 40 Grad in der Hitze“, erzählt Paula Königs. „Wir sind vier Stunden vor den Flammen weggelaufen und keiner wusste, wohin wir überhaupt laufen.“ Die beiden Schwestern haben ihre Koffer dabei von Anfang an im Hotel zurückgelassen, um sich selber in Sicherheit zu bringen.

„Irgendwann kamen Einheimische mit ihren privaten Autos sowie ein großer Truck mit Ladefläche, um Touristen mitzunehmen“, berichten sie weiter. Die Fahrt ging bis zum nächsten Dorf, wo man lediglich wieder gehört habe, dass man hier sicher sei. Doch dem war mitnichten so. „Meine Theorie war, dass die Einheimischen wussten, dass wir hier nie wieder wegkommen würden und so haben sie versucht, uns zu beruhigen“, sagt Paula Königs.

Die beiden jungen Frauen sind dann auf eigene Faust zum Strand gegangen, „da wir dachten, dass es am Wasser immer noch besser ist als im Ort, wenn das Feuer kommt und wir dann ins Wasser springen können“. Mit und mit seien dann immer mehr Leute dorthin gekommen und es habe eine Sammelstelle gegeben. „Es waren irgendwann tausende Leute dort und Busse sollten uns holen. Wir haben sechs Stunden gewartet und alle zwei Stunden kam ein einziger kleiner Bus, um Leute einzusammeln“, erzählen sie fassungslos. „Das Feuer kam immer schneller näher, wir haben Häuser in Flammen aufgehen sehen, hatten Todesangst und haben mehrmals zu Hause angerufen und gesagt, dass wir nicht mehr zurückkommen werden“, berichten sie von der Dramatik der Ereignisse.

Mittlerweile wurde es dunkel, von der Polizei habe es keine Informationen gegeben „und wir hatten richtige Angst, weil das Feuer immer näher kam“. Sie hätten nicht gewusst, wohin sie gehen sollen, bis sie zwei Familien aus Deutschland getroffen hätten. „Irgendwann haben wir uns dann mitten auf die Straße gestellt und einen Bus angehalten, der uns zu einem heillos überfüllten Hotel mit rund 5000 Menschen gebracht hat.“ Alle hätten entweder auf Liegen oder auf dem Boden gelegen.

Zu diesem Zeitpunkt waren Paula und Carla Königs rund zwölf Stunden auf der Flucht vor dem Feuer, ohne wirklich etwas zu essen und zu trinken. „In dem Hotel gab es auch schnell kein Essen mehr, sodass die Leute selber die Schränke aufgerissen haben und nach Essen gesucht haben.“ Dort habe man die Nacht verbracht, in der durchgehend ein glühend heißer Wind geweht habe. Der nächste Tag sollte für die Beiden bereits der letzte auf Rhodos werden.

Auch zwei junge Frauen aus Eschweiler machten zu diesem Zeitpunkt Urlaub auf der griechischen Insel. Foto: Carla Königs

„Beim Frühstück gab es völliges Chaos, es sollten zunächst nur Familien frühstücken, aber es gab ein einziges Gedränge“, so Paula Königs. Ein benachbarter Supermarkt sei ebenfalls vollkommen ausverkauft gewesen. „Auch dieses Hotel wurde kurze Zeit später evakuiert und wieder sollten Busse kommen, die uns abholen“, berichten sie.

Drei Stunden habe man im Hotel gewartet, doch es habe sich nichts getan. „Als dann die Busse kamen, sollte der Abtransport in drei Gruppen erfolgen. Da wir aber sowohl ohne gebuchten Rückflug als auch ohne Gepäck zur letzten Gruppe gehörten, haben wir uns ein Taxi gerufen.“ Auf der Fahrt sei man erneut durch die Gebiete des Vortags gefahren: „Es war alles verbrannt, ausgebrannte Autos standen am Straßenrand und Häuser waren komplett niedergebrannt.“ Am Flughafen warteten zahlreiche andere, die vor den Flammen geflüchtet waren. Sie hätten zum Teil sogar dort geschlafen. „Wir haben zur Sicherheit dann schon mal einen Flug für Montagabend gebucht, um hier wegzukommen“, erzählen sie. „Wir haben aber sonntags jeden angesprochen, um einen früheren Rückflug zu bekommen, denn es waren ja auch leere Flugzeuge auf dem Weg nach Rhodos, auch wenn nichts kommuniziert wurde. Wir wären auch nach Berlin oder München geflogen, Hauptsache weg hier“, sagt Carla Königs.

Letztendlich haben bei Beiden tatsächlich einen früheren Flug bekommen und wurden auf eine Liste aufgenommen. „Als wir dann ins Flugzeug wollten, waren wir aber plötzlich nicht mehr auf der Liste und auch dort herrschte Chaos und Gedränge, obwohl unser Flugzeug im Endeffekt nur zur Hälfte gefüllt war.“ So hätten sie sich noch einmal angestellt und konnten tatsächlich um 3.50 Uhr in der Nacht auf Montag zurückfliegen nach Frankfurt. „Nach dem Boarding haben wir zum ersten Mal überhaupt gedacht, dass wir jetzt sicher sind.“ Im Flugzeug hätten sie dann erstmalig das Gefühl gehabt, dass sich jemand um sie kümmere und es habe auch Essen gegeben. „Das Feuer haben wir noch einmal von oben gesehen und dann nur noch geschlafen“, sagen sie, immer noch sichtlich erschöpft.

Zurück in Deutschland hätten sich dann die Bundespolizei sowie Sanitäter am Montag um die Touristen gekümmert. „Wir haben unser Hotelzimmer nicht gesehen, die ganze Zeit über wusste niemand etwas, wir waren auf uns alleine gestellt und jeder hat zunächst einmal nach sich selbst geguckt“, fassen sie ihre Tortur zusammen.

Die Brände auf der griechischen Insel Rhodos sind weiter nicht unter Kontrolle und die Waldbrandgefahr bleibt unverändert hoch. Es wurden inzwischen bereits weit über 30.000 Menschen evakuiert und in Sicherheit gebracht – viele davon Touristen. Die Feuer wüten derweil nach der Evakuierung Einheimischer sowie Touristen an mehreren Stellen auf der Insel weiter. Und nach Einschätzung der Behörden könnte es noch Tage dauern, bis die Brände unter Kontrolle sind. Dabei kämpfen bereits hunderte Einsatzkräfte gegen das Übergreifen der Flammen auf weitere Ortschaften und auch Löschflugzeuge sind unterwegs. Laut der griechischen Polizei sei dies aktuell die größte „Brand-Evakuierung, die es in der Geschichte Griechenlands je gegeben hat“.

Sie konnten allerdings vor den Flammen fliehen. Foto: Carla Königs

Den Flug, der eigentlich am Montagabend gewesen wäre, müssen die beiden jungen Frauen selbst bezahlen, während der Rückflug in der Nacht zu Montag übernommen werde. Wie es mit einer Erstattung der restlichen Koste aussehe, stehe derweil noch nicht fest und man warte auf eine Rückmeldung des Reiseveranstalters.

Entmutigen lassen möchten sich Paula und Carla Königs aber keineswegs: „Im Moment möchten wir eher nicht mehr in den Süden fliegen und auch nicht auf eine Insel, denn das ist kein positives Gefühl“, sagen sie, schon wieder mit einem Lächeln. „Vielleicht geht es ja im nächsten Jahr nach Alaska“, sagt Paula König lachend. „Die Bilder und was passiert ist werden wir nie wieder vergessen, beim Einschlafen denkt man auch noch einmal daran und beim Essen habe ich sogar noch Rauch geschmeckt“, sagt Paula Königs, die erklärt, ihre erste Panikattacke im Leben hinter sich zu haben.