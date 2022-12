Mutter und Kind in Krankenhaus : Zimmerbrand wegen angebranntem Essen

Eschweiler Die Eschweiler Feuerwehr war am Freitagmorgen im Schlesierweg im Einsatz. Angebranntes Essen hatte für einen Zimmerbrand gesorgt. Ein Nachbar war als Ersthelfer zur Stelle.

Die Eschweiler Feuerwehr wurde am Freitagmorgen um 10.21 Uhr zu einem Einsatz im Schlesierweg in der Volkenrather Siedlung alarmiert. Angebranntes Essen war der Auslöser eines Zimmerbrandes mit entsprechender Rauchentwicklung. Ein Nachbar wurde darauf aufmerksam und löschte das Feuer schon vor dem Eintreffen der Wehrkräfte, bestätigt die Feuerwehr auf Nachfrage. Damit konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile der Wohnung verhindert werden. Die in der Wohnung lebende Frau und ihr Kind wurden aufgrund des eingeatmeten Qualms vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte lüfteten abschließend die Wohnung durch. (red)