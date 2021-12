Leiche in Eschweiler gefunden : 43-Jähriger stirbt auf dem Gelände der ehemaligen Röhrenwerke

In der Eschweiler Aue wurde am Sonntag eine Leiche entdeckt. Foto: Irmgard Röhseler

Update Eschweiler Am Sonntag meldet eine Zeugin der Polizei den Fund einer Leiche auf dem alten Gelände der ESW-Röhrenwerke GmbH in Eschweiler. Die Polizei nennt am Montag neue Details.