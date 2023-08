Baustelle in Dürwiß : Wirtschaftswege dienen vier Monate als Ein- und Ausfahrtwege

Eschweiler Anwohner der Wilhelm-Proemper-Straße monieren den desolaten Zustand der Wirtschaftswege zwischen Lindenstraße, Wilhelm-Proemper-Straße und „Am Bongert“. Der Baubetriebshof beseitigt die Unebenheiten und Schlaglöcher prompt.

Unsere Zeitung wandte sich an die Stadt Eschweiler und die reagierte prompt: Die Schlaglöcher auf den Wirtschaftswegen zwischen Lindenstraße und Wilhelm-Proemper-Straße sowie „Am Bongert“ seien so gut wie beseitigt. Der Baubetriebshof der Stadt Eschweiler habe damit begonnen, die tiefen Schlaglöcher auf den beiden Wirtschaftswege – die nun rund vier Monate lang die „Ersatz-Ein- und Ausfahrten für Anwohner der Wilhelm-Proemper-Straße und für Besucher des Drimbornshofes sind – mit Asphalt zu befüllen“, teilte die Verwaltung mit. Am Dienstag haben die Bauhof-Mitarbeiter mit den Arbeiten begonnen und zunächst die größten Gefahrenstellen beseitigt, am heutigen Mittwoch soll die Ebnung von den kleineren Schlaglöchern und noch etwas Feinschliff folgen.

Das Unternehmen hat am vergangenen Mittwoch mit dem sechsten Bauabschnitt auf der Jülicher Straße begonnen und ist derzeit mit den Kanalbauarbeiten im Kreuzungsbereich Lohner Straße/Bonifatiusstraße beschäftigt. Ab Montag, 7. August, so teilte das Unternehmen Strabag weiter mit, wandert die Kanalbaustelle dann vom Kreuzungsbereich Lohner Straße/Bonifatiusstraße über die Jülicher Straße in Richtung Wilhelm-Proemper-Straße und endet an Haus Nr. 1 in der Wilhelm-Proemper-Straße. Nach Abschluss der Kanalarbeiten starten die Straßenbauarbeiten. Die geplante Dauer dieses Bauabschnitts: rund vier Monate.