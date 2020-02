Kostenpflichtiger Inhalt: Rathaus-Erstürmung : „Wir wollen das Rathaus auf den Kopf stellen“

Foto: MHA/Tobias Röber 43 Bilder Jecke Tage in der Indestadt.

Eschweiler Der eine oder die andere mag am Samstagvormittag vielleicht gedacht haben, ob nicht doch schon Rosenmontag ist. Es dürften ein paar Tausend Jecke gewesen sein, die an den Straßen standen und den Treck in Richtung Rathaus verfolgten. Traditionell stand die Rathaus-Erstürmung an.