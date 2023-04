Interview mit Bürgermeisterin Nadine Leonhardt : „Wir müssen jetzt konkrete Perspektiven für die Zukunft schaffen“

Eschweiler Die Explosion vom 30. März wirkt erheblich nach. Auch bei Nadine Leonhardt. Das räumt die Eschweiler Bürgermeisterin (SPD) im Gespräch mit unserer Zeitung offen ein.

Zwei Wochen nach der verheerenden Explosion in der Neustraße zeigt sich Nadine Leonhardt immer noch tief beeindruckt von den Geschehnissen in der Eschweiler Innenstadt. Im Interview mit unserer Zeitung spricht die Bürgermeisterin (SPD) über die aktuelle Lage in der Innenstadt, über den Stand der Hilfsmaßnahmen und auch über ihre persönlichen Eindrücke und Gefühle.

„Die erste Schockphase ist vorbei, aber wir sind noch mitten in der Verarbeitung. Das merkt man, wenn man mit den Menschen vor Ort spricht und in die Sozialen Netzwerke schaut“, stellt Leonhardt fest und ist sicher: „Das ist ein Ereignis, das noch länger nachklingen wird.“

Von einem Rückschlag nach der Coronavirus-Pandemie und der Jahrhundertflut vom 14. und 15. Juli 2021 will die Bürgermeisterin aber nicht unbedingt sprechen. „Ob Eschweiler das wirklich zurückgeworfen hat, werden erst die nächsten Wochen zeigen“, warnt sie vor verfrühten Einschätzungen. „Vielen Menschen ist die Innenstadt wichtig. Und die Betroffenen haben ganz viel Zuspruch bekommen“, gibt sie zu bedenken. Gleichwohl stehe aber schon fest, dass die Explosion für einzelne Ladenlokalbesitzer „eine Katastrophe“ gewesen sei – „vor allem für diejenigen, die ihr Lokal erst vor kurzem eröffnet haben“.

Die Lage der Menschen in der Neustraße sei zwei Wochen nach dem Vorfall sehr unterschiedlich. „Man darf aber nicht davon ausgehen, dass jemand, der materiell nur leicht betroffen ist, auch mental nur leicht betroffen ist“, betont Nadine Leonhardt.

Für die Immobilienbesitzer und Geschäftsleute soll es ein gemeinsames Beratungs- und Unterstützungsangebot von Stadt, Städteregion Aachen und IHK geben, kündigt die Bürgermeisterin an. Außerdem sei die Stadt in ständigem Kontakt mit den Bewohnern der Häuser in der Neustraße, die von der Explosion am Abend des 30. März in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Daran beteiligt seien mehrere städtische Ämter. „Die sind mittlerweile krisenerfahren und mit ganz tollen Mitarbeitern besetzt“, sieht Leonhardt die Betroffenen dort in guten Händen.

Ihre persönlichen Erfahrungen aus der Explosionsnacht beschreibt sie so: „Ich gehöre zu den Menschen, die in einer solchen Krisensituation zunächst einmal versuchen zu regeln, was zu regeln ist, und Prioritäten setzen. Was muss getan werden? Wie geht es den Menschen? Funktioniert die Hilfe? Das stand für mich auch nach der Explosion im Vordergrund.“

Am Tag nach der Explosion offenbarte sich erst das ganze Ausmaß der Zerstörung in der Neustraße in Eschweiler. Foto: MHA/Michael Grobusch

Die Verarbeitung der Ereignisse habe erst später begonnen. „Ich bin über dicke Glasschichten gelaufen. Ich habe gemerkt, welche Wucht die Explosion gehabt hatte. Und natürlich habe ich auch an die vielen Menschen gedacht, die ich getroffen habe.“ Das alles habe sie belastet. „Und ich kann nur hoffen, dass das für alle gut ausgehen wird.“