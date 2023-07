Serie: Zwei Jahre nach der Flut : Wir dürfen das, was geschehen ist, nicht vergessen

Zwischen Schlamm, Dreck und Arbeit: Der Zusammenhalt nach der Hochwasserkatastrophe war groß. Das zeigte sich auch darin, dass die Menschen einander versorgten. Foto: MHA/Sonja Essers

Meinung Eschweiler/Stolberg So schlimm die Hochwasserkatastrophe auch war, sie hatte eine positive Auswirkung: Die Menschen in Eschweiler und Stolberg hielten zusammen! Doch was ist davon zwei Jahre später noch übrig geblieben? Leider viel zu wenig.

Zwei Jahre ist die schreckliche Katastrophe her – und doch beschäftigt sie mich nahezu jeden Tag. Ich sehe die nach wie vor kaputten Häuser, wenn ich aus dem Fenster meiner Wohnung schaue und spüre die Auswirkungen, wenn ich in die traurigen Augen von Menschen aus Eschweiler und Stolberg blicke, die das Hochwasser auch seelisch schwer getroffen hat. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass nicht alles schlecht ist.

Gerne denke ich an die Tage direkt nach dem Unglück zurück, die für mich vor allem mit vielen besonderen Momenten verbunden sind. Ich sehe den älteren Herrn vor mir, der bei den Aufräumarbeiten zwar nicht mit anpacken konnte, dafür aber viele Helfer mit selbst gebackenem Kuchen versorgte. Mir kommen die Pausen in den Sinn, in denen man verschwitzt und voller Schlamm gemeinsam Kaffee und Bier trank. Und ich erinnere mich an Menschen, die sich kaum kannten und trotzdem in den Armen lagen und weinten – vor Erschöpfung, aber auch vor Freude über neu gewonnene Freunde und großen Zusammenhalt.

In den Tagen und Wochen nach dem Hochwasser war klar: Unserer Stadt kann so schnell niemand etwas anhaben. Unser Eschweiler hält und steht zusammen! Eschweiler hilft! Eine Aussage, die heute zwar noch auf Bannern von Benefiz-Veranstaltungen zu lesen ist, aber aus vielen Köpfen verschwunden zu sein scheint. Vielmehr kommt es mir so vor, als würde ein anderer Satz vorherrschen: Eschweiler hat vergessen. Und nicht nur das. Eschweiler – oder zumindest etliche Menschen, die sich in den Sozialen Netzwerken tummeln – hat auch kaum noch Verständnis: für Menschen, die besorgt sind, wenn es stark regnet und jene, bei denen ein steigender Inde-Pegel – und seien es auch noch so wenige Zentimeter – traumatische Erinnerungen auslöst.

Doch anstatt sich darüber lustig zu machen oder genervt zu reagieren, sollten wir das tun, was wir nach der Flut getan haben: füreinander da sein! Vor allem aber dürfen wir das, was geschehen ist, nicht vergessen. Das sind wir denjenigen, die betroffen waren und sind, schuldig!