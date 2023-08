Interview mit Nadine Leonhardt : Wiederaufbaugesellschaft soll Arbeit in Eschweiler bald aufnehmen

Auf dem Gelände des alten Schlachthofes soll die „Change Factory“ als Projekt des Strukturwandels realisiert werden. Dazu wird es, wie Nadine Leonhardt ankündigt, einen Architektenwettbewerb geben. Foto: MHA/Michael Grobusch

Interview Eschweiler Ungeduldig ist Nadine Leonhardt nach eigener Aussage, aber dennoch zufrieden mit Eschweiler und ihrer Arbeit als Bürgermeisterin. Im Interview mit unserer Zeitung geht sie dazu ins Detail.

Ruhige Sommerferien hat Nadine Leonhardt wohl nicht gehabt. Der zweite Flutjahrestag, der Besuch des EU-Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermanns und der Aufenthalt von NRW-Ministerpräsidentin Ina Scharrenbach waren allein drei wichtige Termine, die in den Urlaub der Eschweiler Bürgermeisterin (SPD) gefallen sind. Von Müdigkeit ist dennoch keine Spur beim Interview mit unserer Zeitung.

Wie fällt Ihre Zwischenbilanz zum Wiederaufbau gut zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe aus?

Leonhardt: Der Wiederaufbau beschäftigt mich und auch viele Bürger unserer Stadt weiterhin tagtäglich. Das merkt man, wenn man mit den Menschen spricht. Und das sieht man auch noch an vielen Stellen in der Innenstadt. Wir haben schon viel geschafft, stehen aber trotzdem noch vor vielen großen Herausforderungen.

Wie haben Sie den zweiten Jahrestag der Flut erlebt?

Leonhardt: Mein Eindruck ist, dass der zweite Jahrestag für viele Eschweiler schwieriger war als der erste. Nach einem Jahr waren die meisten noch damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen und Sachen, die zerstört worden sind, wieder aufzubauen. Mittlerweile sind wir mehr zur Ruhe gekommen. Das bietet Raum, sich viele Gedanken zu machen und das zu reflektieren, was am 14. und 15. Juli 2021 passiert ist.

Die Stadt Eschweiler hat in diesem Sommer, ebenso wie die Stadt Stolberg, darauf verzichtet, eine Gedenkveranstaltung zu organisieren. Warum?

Leonhardt: Zum einen fielen der 14. und 15. Juli auf das Wochenende mit dem Eschweiler Music Festival. Zum anderen, und das erscheint mir noch wesentlicher, sind ja noch ganz viele Menschen mit den Folgen der Hochwasserkatastrophe beschäftigt. Es bedarf also keines feierlichen Gedenkens. Außerdem bin ich der Meinung, dass wir nicht in Gedenken verharren, sondern auch nach vorne schauen sollten. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es noch mal einen Gedenktag geben wird, vielleicht nach fünf Jahren.

Auch für die Stadtverwaltung ist der Wiederaufbau mit großen Kraftanstrengungen verbunden. Sind Sie mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden?

Leonhardt: Natürlich würde ich mir, wie viele Eschweilerinnen und Eschweiler auch, wünschen, dass alles schneller geht, und hadere deshalb immer wieder mal. Wir kommen aber gut voran. Und es ist schön zu sehen, dass wir von Monat zu Monat mehr Kapazitäten haben für andere Themen und Projekte. Auch das ist wichtig. Denn wenn rund ein Viertel der Bevölkerung direkt von der Flut betroffen war, bedeutet das im Umkehrschluss, dass drei Viertel nicht betroffen waren.

Um mehr freie Kapazitäten in der Verwaltung zu schaffen, soll eine Wiederaufbaugesellschaft gegründet werden. Wie weit sind Sie damit?

Leonhardt: Wir haben vor den Sommerferien den Grundsatzbeschluss zur Gründung der Gesellschaft gefasst und die Stelle eines Referenten oder einer Referentin als Schnittstelle zwischen Rathaus und Wiederaufbaugesellschaft ausgeschrieben. In den kommenden Monaten wollen wir die Gesellschaft weiter vorantreiben, so dass sie am Ende des Jahres ihre Arbeit aufnehmen kann.

Können Sie schon mehr zur genauen Konzeption und zur personellen Besetzung sagen?

Eschweilers Bürgermeisterin Nadine Leonhardt (SPD) im Interview. Foto: MHA/Sonja Essers

Leonhardt: Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich habe der Politik zugesagt, dass ich das zunächst mit ihr bespreche.

Bei den ganz großen Wiederaufbauprojekten ist bisher zumindest von außen noch kein Fortschritt zu erkennen. Wie ist der Stand bei der Willi-Fährmann-Schule und dem Sportzentrum Jahnstraße?

Leonhardt: Für die Willi-Fährmann-Schule ist das Raumprogramm bereits vom Rat verabschiedet worden. Dort werden wir jetzt in den Architektenwettbewerb gehen.

Und wann passiert etwas Sichtbares?

Leonhardt: Im kommenden Jahr wird mit dem Abriss des Schulgebäudes begonnen.

Und wie geht es mit dem Sportzentrum weiter?

Leonhardt: Hier muss der Abriss besonders gut geplant werden, weil das Sportzentrum sehr zentral liegt und von mehreren Schulen umgeben ist. Wann wir mit der Umsetzung beginnen können, kann ich derzeit noch nicht genau sagen.

Sie haben angekündigt, dem Wasserverband Eifel-Rur zum zweiten Jahrestag eine Mail mit den Stellungnahmen aller Fraktionen zu schicken. Was ist daraus geworden?

Leonhardt: Die Mail habe ich natürlich abgeschickt, und der Wasserverband hat sie auch beantwortet und zugesagt, dass er sich um jeden einzelnen aufgeführten Punkt kümmern wird. Außerdem wird er im August noch einmal eine öffentliche Begehung der Gewässer organisieren, an der wir als Stadt teilnehmen werden. Wichtig ist aber nicht nur die Beseitigung der Schäden, sondern auch die Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes. Der Masterplan für Eschweiler und Stolberg weist mehrere Maßnahmen aus, die kurzfristig realisiert werden können. Das sollte jetzt auch geschehen.

Ein weiteres Großprojekt unabhängig von der Hochwasserkatastrophe ist das Rathaus- beziehungsweise Marktquartier. Wie sieht es mit dem aus?

Leonhardt: Im Herbst steht der Satzungsbeschluss für den neuen Bebauungsplan auf der Tagesordnung des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses. Die Vorlage wird von uns gerade vorbereitet und die Einwände der Bürger werden dabei berücksichtigt und eingearbeitet. Der Investor muss nach der Verabschiedung den Antrag auf Baugenehmigung stellen, was er nach eigener Aussage für mehrere Teilabschnitte des Projektes machen wird. Wir haben dann von unserer Seite aus alles dafür getan, dass das Rathausquartier vorankommt und endlich umgesetzt wird. Wenn es nach mir gegangen wäre, würde der gesamte Komplex schon seit zwei Jahren stehen.

Im Herbst beziehungsweise frühen Winter soll der nächste städtische Haushalt beraten und verabschiedet werden. Bereitet Ihnen das schon schlaflose Nächte?

Leonhardt: Die Kommunen stehen finanziell alle mit dem Rücken zur Wand. Das gilt auch für Eschweiler. Die deutlichen Preisanstiege schlagen sich auch auf den städtischen Haushalt nieder. Es gibt zwar die Möglichkeit, Mehrausgaben und Mindereinnahmen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise stehen, zu isolieren. Aber damit ist das Problem ja nur verschoben und wird uns später wieder einholen. Den Vorschlag für einen Altschuldenfonds des Landes kann ich noch nicht bewerten, weil er uns noch nicht erläutert worden ist. Ob er für Eschweiler also tatsächlich eine Entlastung bewirken würde oder sogar eine Verschlechterung, muss sich noch zeigen.

Dennoch planen Sie bestimmt Projekte für die Zukunft.

Leonhardt: Natürlich, wir wollen uns ja weiterentwickeln und für die Zukunft aufstellen. Dazu gehört beispielsweise der Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung, die Entwicklung und Umsetzung von modernen Mobilitätskonzepten und die Stadtteil- und Quartiersentwicklung.

Wie sieht es mit dem Strukturwandel aus?

Wann der Abriss des zerstörten Schwimmbades und des gesamten Sportzentrums an der Jahnstraße beginnen wird, vermag Nadine Leonhardt derzeit noch nicht zu sagen. Foto: MHA/Caroline Niehus

Leonhardt: Wir haben mit der Change Factory auf dem Gelände des alten Schlachthofes ein Strukturwandelprojekt, für das es die Förderzusage gibt und das jetzt in den halbjährigen Architektenwettbewerb geht. Danach wollen wir in die Planung gehen und anschließend mit dem Bau beginnen. Darüber hinaus wollen wir die erfolgreiche Ansiedlungspolitik in unseren Gewerbegebieten fortführen. Denn Arbeitsplätze sind die Grundlage dafür, dass die Menschen nach Eschweiler kommen und somit auch die Finanzierungsgrundlage für unsere Stadt.

Stichwort Zukunftsplanung: Wie oft denken Sie schon an die Kommunalwahlen im Herbst 2025?

Leonhardt: Daran denke ich noch gar nicht. Wir haben sehr viele Projekte in Eschweiler, die wir umsetzen wollen. Und es macht mir sehr viel Spaß, daran mitzuwirken und mit den Menschen darüber ins Gespräch zu kommen.

Dennoch hatten Sie sich Ihre erste Amtszeit als Bürgermeisterin doch bestimmt anders vorgestellt.

Leonhardt: Ich bin nicht Bürgermeisterin in der Erwartung geworden, dass es eine immer nur gute Zeit werden würde. Ich mache meine Arbeit als Bürgermeisterin für die Menschen unserer Stadt und fühle mich in diesem Sinne verpflichtet, immer mein Bestes zu geben. Und das mache ich tatsächlich jeden Tag. Manchmal bin ich etwas zu ungeduldig. Und ohne die Hochwasserkatastrophe hätten wir natürlich andere Schwerpunkte setzen können. Aber langfristig betrachtet können wir aus den Folgen der Flut auch einige positive Dinge mitnehmen. Die neue Willi-Fährmann-Schule und das neue Sportzentrum sind dafür die besten Beispiele.

Im Rahmen der Möglichkeiten sind Sie also zufrieden?