Ausbau der Infrastruktur : Wie steht es um den Ausbau des Katastrophenschutzes in der Städteregion?

Die 100. Sirene der Städteregion Aachen steht jetzt in Eschweiler-Dürwiß auf dem Dach der Grundschule. Foto: MHA/Caroline Niehus

Interaktiv Eschweiler/Städteregion Die 100. von 153 Sirenen in der Städteregion ist in Eschweiler installiert worden. Vor allem in den Eifel-Kommunen ist der Ausbau allerdings noch nicht weit fortgeschritten. Insgesamt soll der Katastrophenschutz in Zukunft besser aufgestellt werden.