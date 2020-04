Kostenpflichtiger Inhalt: Wenn sich das Geschäft plötzlich ändert : Wie Eschweilers Einzelhandel mit der Krise umgeht

„Zurzeit fahren wir am Wochenende oft über 50 Blumengrüße aus“: Maria Zimmermann freut sich über jeden Auftrag. Foto: Irmgard Röhseler

Eschweiler Seit zwei Wochen ist es gespenstisch still in Eschweiler. Der Einzelhandel hat seit dem 18. März „Sendepause“. Viele Händler werden kreativ, bieten Telefonservice und Warenlieferung an. Wir stellen einige Angebote vor.