Aktueller Sachstand : Wie es ab Oktober weitergeht, muss noch geklärt werden

In der gemeinsamen Unterkunft der Städte Eschweiler und Stolberg sind nach wie vor Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler/Stolberg Noch bis Ende September sind Eschweiler und Stolberg von den Zuweisungen von Bund und Land befreit. Wie es dann mit dem Thema Geflüchtete aus der Ukraine weitergeht, ist momentan in der Klärung.

In den Sozialausschüssen der Städte Eschweiler und Stolberg wird ein Tagesordnungspunkt in den vergangenen Monaten immer wieder behandelt: der aktuelle Sachstand zum Thema Flüchtlingssituation.

Stolbergs Sozialamtsleiter Paul Schäfermeier berichtete in der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Generationengerechtigkeit (ASG) Mitte August, dass die Zahl der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Stolberg bei 326 Personen liege. Davon befinden sich 237 Menschen im Leistungsbezug (Asylleistungen) der Stadt, die weiterhin alle Erstaufnahmen im Sozialamt abwickelt. Wie viele Menschen aus der Ukraine derzeit tatsächlich in Stolberg leben, sei nach wie vor schwer zu schätzen. Schließlich würden nicht alle finanzielle Unterstützung benötigen.