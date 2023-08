Hochschulkarriere statt Hartz IV : Wie ein 29-Jähriger aus Eschweiler die Wissenschaftswelt erobert

Ein „Tausendsassa" im Forschungslabor: Der gebürtige Eschweiler Maik Luu ist jetzt Juniorprofessor an der Uni Würzburg - mit nur 29 Jahren einer der jüngsten in ganz Deutschland. Foto: Patta Varasano/Patty Varasano

Eschweiler/Würzburg Als er Abi machte, prophezeite ihm ein Hüpfburg-Verleiher eine Hartz-IV-Zukunft. Heute ist Maik Luu einer der jüngsten Professoren Deutschlands. Seine Hochschule nennt ihn einen „Tausendsassa“.

Bei der Begrüßung wehrt er die Anrede gleich lachend ab. „Den Professor können Sie weglassen“, sagt der junge Mann. Wahrscheinlich ist er einfach bescheiden, vielleicht hat er sich aber auch noch nicht richtig an die neue Realität gewöhnt. Verwundern würde das nicht. Schließlich ist Maik Luu erst 29 Jahre alt. Es gibt Menschen, die studieren in diesem Alter noch, in dem sich der gebürtige Eschweiler den Titel „Herr Professor“ bereits erarbeitet hat. Auch wenn es ihm noch ein bisschen unangenehm zu sein scheint.

Seit Mai dieses Jahres ist Maik Luu Juniorprofessor an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, er hat dort über ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eine W1-Professur für Translationale Medizin erhalten. Eine solche W1-Professur wird in der Regel an herausragende wissenschaftliche Nachwuchstalente vergeben, um ihnen die Möglichkeit zu verschaffen, selbstständig zu lehren und zu forschen. Die Juniorprofessoren füllen alle Aufgaben einer Professur aus und qualifizieren sich damit für eine Lebenszeitprofessur.

„An meinem Alltag hat sich dadurch gar nicht so viel geändert, es kommt nur mehr Arbeit hinzu“, sagt Luu und lacht schon wieder. „Aber ich arbeite ja auch gerne.“ Das glaubt man ihm ebenso gerne. Sonst wäre er wohl auch kaum jetzt schon Professor. Mit 29 Jahren. Maik Luu gehört damit zu den jüngsten Professoren in Deutschland, im Bereich der Experimentalmedizin ist er vielleicht sogar der Jüngste. „Meine Doktoranden sind genauso alt wie ich“, sagt er. Das Besondere an seiner rasanten Erfolgsgeschichte ist aber nicht nur sein vergleichsweise zartes Alter, sondern auch seine Herkunft. Oder besser gesagt: die Herkunft seiner Eltern.

Eltern kamen als „Boat-People“

Diese kamen 1980 aus dem vom Krieg gebeutelten Vietnam nach Deutschland, als „Boat-People“, mit der Cap Anamur. Förmlich aus dem Nichts bauten sich Mutter Thi Thu Ba Nguyen-Luu und Vater Tan That Luu, beide ungelernt, in Eschweiler eine neue Existenz auf, arbeiteten zunächst unter anderem als Erntehelfer, eröffneten dann ein asiatisches Restaurant und später auch eine Schneiderei. Und ihren Söhnen, Maik und seinem Bruder Markus, gaben sie von klein auf mit auf den Weg, dass man sich im Leben alles erarbeiten kann: „Gebt immer euer Bestes und seid dankbar, dass ihr euren Teil in dieser Gesellschaft beitragen dürft!“

Für den frischgebackenen Juniorprofessor ist das, was er bisher erreicht hat, allerdings nichts im Vergleich zur Lebensleistung seiner Eltern. „Ihr Mut, mit nichts als der Kleidung am Leib ins Ungewisse aufzubrechen und sich in einem Land durchzuschlagen, dessen Sprache und Kultur sie nicht kannten, könnte nicht größer gewesen sein“, sagt er. Im Laufe seiner Schulzeit sei ihm dann irgendwann klar geworden, dass es sich lohnen könnte, sich anzustrengen. Maik Luu merkte, dass ihm einiges leichtfiel, er wurde selbstbewusster, übersprang eine Klasse, wurde Stufensprecher. Und erregte als solcher kurz vor dem Abitur bundesweit Aufsehen.

Die Sache mit der Hüpfburg

Das hatte nichts mit seinen guten Noten zu tun, sondern hing schlicht damit zusammen, dass er den Abischerz organisierte und zu diesem auch eine Hüpfburg benötigt wurde. Und da sich Abiturienten in der Regel finanziell keine großen Sprünge leisten können, fragte er bei einem Hüpfburgverleiher höflich nach, ob dieser den Schülern nicht ein günstiges Angebot machen könne. Konnte und wollte dieser aber nicht, sondern beschimpfte ihn als Bittsteller und prophezeite ihm wie generell auch den meisten Studierenden pauschal eine Zukunft als Hartz-IV-Empfänger – worüber unsere Zeitung dann berichtete.

Ein dummer Spruch wie es viele dumme Sprüche gibt, aber selten dürfte ein Dumme-Sprüche-Klopfer mit einer Prognose derart danebengelegen haben. Statt Stütze Studium im Schnelldurchgang, statt Hartz IV die Habilitation und die Berufung: Maik Luu machte rasant seinen Doktor mit Bestnote und kann heute als Juniorprofessor über diese alte Geschichte aus seiner alten Heimat nur schmunzeln. „Eine nette Anekdote“, sagt er, findet es aber auch nicht schlimm, dass diese nicht mehr ganz vorne auf der Trefferliste erscheint, wenn man seinen Namen googelt.

Schließlich ist er mittlerweile schon einige Riesensprünge weitergehüpft. Er baut gerade ein Team auf, mit dem er sich in der wissenschaftlichen Welt etablieren will. Sein Forschungsfeld ist die Krebsimmuntherapie. Stark vereinfacht gesagt, werden dabei Krebspatienten Immunzellen entnommen und genetisch so verändert, dass sie Tumorzellen bewusst erkennen können – wobei er vor allem den Einfluss von Darmbakterien auf die Immuntherapie erforscht.

Dabei war es nicht schon in der Schule sein großer Traum, Krebsforscher zu werden. „Ich bin da eher so hineingeschlittert“, sagt er. Im Studium in Marburg fing das an, mittlerweile hat er schon mit diversen Veröffentlichungen in der Fachwelt für Aufsehen gesorgt. Nun geht es für ihn darum, weiterhin in der Forschung, aber auch in der Lehre Akzente zu setzen. Dass seine Studierenden nur wenig jünger sind als er, sieht er dabei nicht zwangsläufig als Nachteil. Eher im Gegenteil. „Ich habe das Gefühl, dass die Distanz nicht so groß ist, dass bei vielen Studierenden die Hemmschwelle geringer ist, offen über ihre Probleme zu reden.“

Wenn Maik Luu nicht fleißig forscht und lehrt, organisiert und publiziert, dann widmet er sich seinen Hobbys. Er klettert zum Beispiel gerne, hat auf diesem Wege seine Höhenangst überwunden, ist nun sogar ehrenamtlicher Trainer des Deutschen Alpenvereins. Außerdem arbeitet er mit schwierigen Hunden aus dem Tierschutz, und gerade solch ein ehrenamtliches Engagement, egal auf welchem Gebiet, würde er jungen Studierenden immer ans Herz legen wollen. „Es ist stets eine Bereicherung und lehrt den Umgang mit anderen Menschen“, hat er gelernt. Daneben macht Maik Luu Musik, spielt Tischtennis und kocht leidenschaftlich gerne. Bald will er ein Kochbuch herausbringen. Als „Tausendsassa“ hat ihn seine eigene Hochschule kürzlich in einer Veröffentlichung wegen dieser vielen Aktivitäten tituliert.

Wo will er noch hin?

Wer all das liest und hört, den beschleicht der Verdacht, dass dieser junge Mann irgendwie einen Weg herausgefunden haben muss, dem herkömmlichen 24-Stunden-Tag ein paar Stündchen mehr abzuluchsen – was zweifellos ein kapitaler Forschungscoup wäre, quasi nobelpreisverdächtig. Apropos: Wo will er eigentlich hin, dieser gerade mal 29-Jährige? Hat schließlich schon erreicht, was im Wissenschaftsbetrieb nicht vielen gelingt. Und es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Rente.