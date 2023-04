Mutige Tat : Widerstand gegen die Nazis kostete ihn die Karriere

Dr. Franz-Josef Collin am Grab von Johannes Eylau. Collin freut sich, dass jetzt, 90 Jahre nach der Machtergreifung der Nazis, die Geschichte des Reichspatentamtes aufgearbeitet wird. Foto: Ebbecke-Bückendorf​

Eschweiler Johannes Eylau war Präsident des Deutschen Reichspatentamtes. Seine letzte Ruhe fand er 1970 auf dem Katholischen Friedhof in Eschweiler.

Der Jurist Johannes Eylau, der 1970 starb, war vor 90 Jahren, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, Präsident des Deutschen Patentamtes. Und ein Gegner der Nazis. Eine mutige Tat beendete damals seine Karriere.

Eylau ist ein bekannter Name in Eschweiler. Besonders bei älteren Bürgern. „Der Dr. Eylau? Kenn ich. Der war doch Präsident von der Scharwache, oder?“ Das stimmt – einerseits, aber hier soll es nicht um Dr. Otto Eylau gehen, sondern um dessen Vater, Johannes Eylau. Beide wurden im Familiengrab auf dem Friedhof an der Dürener Straße bestattet. Der Vater 1970, der Sohn 2001.

Seit vielen Jahren bemühen sich Ministerien und Bundesbehörden, ihre nationalsozialistische Vergangenheit aufzuarbeiten. Jetzt hat – 90 Jahre nach Hitlers Machtergreifung – auch das Deutsche Marken- und Patentamt (DPMA) ein Forschungsprojekt zur „Aufarbeitung der Geschichte des Reichspatentamtes in der NS-Zeit (1933-1945)“ ausgeschrieben. Das Reichspatentamt war die Vorgängerbehörde des DPMA.

Familiengrab in Eschweiler

Diese Ausarbeitung wird chronologisch mit Johannes Eylau beginnen müssen. Er leitete ab 1928 die große Behörde, die ihren Sitz in Berlin hatte. Bis 1933, dann wurde er strafversetzt. Der Grund? „Als die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 auf dem Reichspatentamt eine Hakenkreuzfahne hissten, holte er diese eigenhändig herunter“, erzählt Dr. Collin. Der in Aachen lebende Franz-Josef Collin ist ein Sohn von Annemarie Eylau, der zweiten Frau von Dr. Otto Eylau, die beide verwitwet waren. Dr. Collin und seine Familie kümmern sich um das Familiengrab in Eschweiler.

Die Flaggenaktion beendete abrupt die Karriere von Johannes Eylau als Präsident des Patentamtes. Nach einigem Hin und Her wurde er Mitte 1933 als Referent in das Reichsarbeitsministerium strafversetzt. Dort blieb er bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. In der Nachkriegszeit wurde er rehabilitiert und 1953 mit dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Johannes Eylau, geboren 1880, stammte aus Landsberg an der Warthe. Er studierte Jura, wurde 1911 Amtsrichter und 1914 Landrichter in Berlin. Während des Ersten Weltkriegs stand er als Reserveoffizier der Feldartillerie an der Front. Er wurde schwer verwundet und verlor sein linkes Auge. 1916 geriet er in französische Kriegsgefangenschaft.

Präsidentes Reichspatentamtes

Ab 1921 war Eylau Landgerichtsdirektor in Berlin und Vorsitzender der Patentkammer, 1928 wurde er, wie erwähnt, zum Präsidenten des Reichspatentamtes ernannt, wo ihn seine Flaggeneinholung die Stellung kostete. Sein Nachfolger dort wurde ab 1934 ein überzeugter Nationalsozialist, der sich nach Kriegsende das Leben nahm.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs im Frühjahr 1945 bedeutete auch das Ende aller Reichsbehörden in Deutschland. „Das Gebäude des ehemaligen Reichspatentamts war eine zerbombte Ruine und schloss seine Pforten, um dann 1949 als Deutsches Patentamt in München neu gegründet zu werden“, berichtet Dr. Collin.