Explosion in Eschweiler : Wer zahlt für die enormen Schäden?

Massive Schäden: Wer kommt nach der Explosion in Eschweiler finanziell für die Schäden an den Gebäuden und die Verletzungen der Opfer auf? Foto: dmp press/Ralf Roeger

Eschweiler Alleine der materielle Schaden wird wohl in die Hundertausende gehen. Ganz abgesehen von den 15 Verletzten – davon zwei lebensgefährlich – durch die Explosion in Eschweiler. Zwei Männer sitzen als mögliche Täter in Haft. Die Frage lautet jedoch: Wer kommt für die enormen Schäden auf?

Zwei Männer sitzen in der Justizvollzugsanstalt Aachen in Untersuchungshaft. Einem 21-Jährigen und seinem 56 Jahre alten Vater wird unter anderem 15-facher versuchter Mord vorgeworfen. Am vergangenen Donnerstagabend sollen sie die verheerende Explosion in der Neustraße in Eschweiler ausgelöst haben.

Um einen Versicherungsbetrug zu begehen, so meinen die Ermittler. Und um das Feuer richtig anzufachen, sollen sie Benzin in dem Kleidergeschäft, dass der 21-Jährige in dem Haus mit der Nummer 39 bis 41 als Mieter eines Ladenlokals betrieb, als Brandbeschleuniger eingesetzt haben. Die Dämpfe zusammen mit Sauerstoff bildeten dann wohl das hochexplosive Gemisch, das detonierte. 15 Verletzte, darunter zwei Personen mit lebensgefährlichen Blessuren sowie ein Säugling mit schweren Verbrennungen, forderte die Explosion.

Das betroffene Haus ist möglicherweise ganz oder teilweise abrissreif, ein Nachbargebäude weist ebenfalls Risse auf. In anderen Häusern gingen Fenster zu Bruch und das Inventar benachbarter Geschäfte auf der Einkaufsmeile wurde ebenfalls in Mitliedenschaft gezogen. Ganz abgesehen von den strafrechtlichen Ermittlungen der Mordkommission stellt sich die Frage: Wer zahlt für die enormen Schäden – für die materiellen wie die körperlichen.

Brandursachen Feuer am häufigsten durch Elektroschäden Brände entstehen in Deutschland mit weitem Abstand am häufigsten durch Elektrizität. In fast einem Drittel der Fälle wird Feuer zum Beispiel durch Defekte in Elektrogeräten verursacht. Menschliches Fehlverhalten steht mit rund 20 Prozent an Position zwei, gefolgt von Überhitzungen (zehn Prozent) und Brandstiftung (neun Prozent). Explosionen können in zwei Prozent der Brände als Ursache ausgemacht werden, ebenso offenes Feuer, Selbstentzündungen und feuergefährliche Arbeiten. Bei 19 Prozent aller Feuer bleibt die Ursache ungeklärt.

Zunächst die materielle Seite: „Sachversicherung vor Haftpflicht“, bescheibt Stephan Schweda, Experte beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), das Grundprinzip. Das bedeutet: Für die Schäden an den Gebäuden kommt in diesem Fall die Wohngebäudeversicherung der Geschädigten auf. Explosionen und Brandschäden sind hier meist inbegriffen. „Wird ein Feuer oder eine Explosion vorsätzlich herbeigeführt, zahlt die Versicherung nicht“, so Schweda.

Was sich aber auf den Fall bezieht, dass der Eigentümer beispielsweise selbst eine Brandstiftung begangen hat. „Im vorliegenden Fall können die Betroffenen aber ja nichts dafür, dass ihnen die Schäden entstanden sind“, erläutert der Experte. Dasselbe gilt für das Inventar wie etwa Möbel, Kleider, Ware und vieles mehr, für das die Hausratversicherung zuständig ist. Beide Versicherungen werden die Sache aber nicht auf sich beruhen lassen: „Sie werden versuchen, den Verursacher in Regress zu nehmen und sich das Geld bei ihm zurückzuholen.“

Komplizierter wird es bei den körperlichen Schäden der Verletzten. Hier kommt die Haftpflichtversicherung des Verursachers ins Spiel. Sie ist zuständig zum Beispiel für Bergungskosten, ärztliche Behandlung, den Anspruch auf Schmerzensgeld, Ausgleich von Verdienstausfällen, Rentenzahlungen und mehr. Nur: Das setzt voraus, dass der oder die Verursacher überhaupt Haftpflichtversichert sind. „Wir sagen, dass diese Versicherung natürlich eine der wichtigsten überhaupt ist. Zwingen kann man aber niemanden dazu“, erklärt Stephan Schweda.

Will sagen: Sind die Verursacher nicht haftpflichtversichert, müsste man sich derlei Zahlungen auf zivilrechtlichem Wege bei ihnen persönlich holen. Doch selbst wenn man einen entsprechenden „Titel“ über eine gewisse Summe vor Gericht erstreitet, heißt das nicht, dass man Schadenersatz bekommt. Dazu müssten die Verursacher nämlich das entsprechende Geld haben. Und wenn nicht? „Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen. Das ist dann eine sehr schwierige Situation für die Betroffenen“, weiß der Versicherungsexperte.

Das gilt auch für eine andere Gemengelage. Auch die Haftpflichtversicherung greift nicht, wenn Vorsatz vorliegt. Im vorliegenden Fall: Sollte vor Gericht bewiesen werden, dass die mutmaßlichen Täter mit Vorsatz Menschen verletzt haben, zahlt deren Haftpflichtversicherung den Betroffenen nichts. Als Vorsatz gilt auch, wenn man Verletzungen oder sogar den Tod anderer „billigend in Kauf“ nimmt, wie es juristisch heißt. Sollten es am Ende eine Verurteilung zum Beispiel wegen versuchten Mordes geben, wäre das der Fall. Auch dann würden die Opfer versicherungsmäßig leer ausgehen und müssten den möglicherweise letztlich fruchtlosen zivilrechtlichen Weg beschreiten.