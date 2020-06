Kostenpflichtiger Inhalt: Lärm und Dreck am Blausteinsee und im Stadtpark : Wenn öffentliche Plätze zur Partymeile werden

Verpackungsmüll von Fastfood-Restaurants, leere Flaschen und jede Menge sonstiger Müll: Tagsüber lässt sich erahnen, was am Vorabend auf dem Parkplatz am Blausteinsee los war. Foto: MHA/Sarah-Lena Gombert

Eschweiler Laue Sommerabende am See oder im Park – das klingt erst einmal romantisch. Doch das, was sich teilweise in der Nähe des Blausteinsees oder im Eschweiler Stadtpark abspielt, hat mit Romantik nichts mehr zu tun. Anwohner beklagen sich über Lärm, und haben jetzt eine Petition gestartet.