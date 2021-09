Problem am Wahltag : Wenn Briefwähler keine Unterlagen erhalten

Die Briefwahl ist bei dieser Bundestagswahl so beliebt wie noch nie. Probleme gibt es aber, wenn die Unterlagen nicht rechtzeitig zugestellt werden. Foto: dpa/Oliver Berg

Eschweiler/Stolberg Nie haben mehr Menschen per Briefwahl ihre Stimme abgegeben als in diesem Jahr. In Eschweiler und Stolberg hat das allerdings zu Problemen geführt, weil nicht alle ihre Unterlagen erhalten haben.