Zwei Jahre nach der Flut : Wasserverband soll die geballte Unzufriedenheit zu spüren bekommen

Am 9. März ist der Pegel der Inde zuletzt besonders stark angestiegen. Eine Überflutung blieb zwar aus, viele Menschen hatte der Pegelstand bei anhaltendem Regen und Schneeschmelze aber in große Sorge versetzt. Foto: MHA/Michael Grobusch

Serie Eschweiler/Stolberg In der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause hatte die Politik vereinbart, dem Wasserverband am 14. Juli eine gemeinsame Mängelliste zum Hochwasserschutz zu präsentieren. Die wird gerade vorbereitet – als Ausdruck der kollektiven Unzufriedenheit zwei Jahre nach der Flut.

Bürgermeisterin und Politik lassen ihren Worten Taten folgen und werden dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) zum zweiten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe am 14. Juli eine Mängelliste überbringen. Das haben Nadine Leonhardt (SPD) und Vertreter mehrerer Fraktionen auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.

Bereits mehrfach seit der Flut vom 14. und 15. Juli 2021 haben sich in Eschweiler und auch in Stolberg Unverständnis und Empörung aufgestaut und dann in unterschiedlicher Form entladen. So ist es beispielsweise erst vier Monate her, dass sich Nadine Leonhardt und ihr Stolberger Kollege Patrick Haas (SPD) zusammengetan und einen gemeinsamen Brandbrief an den Vorstand des WVER, Joachim Reichert, aufgesetzt haben.

Ihr Tenor: Die Beseitigung der Schäden, die das Hochwasser an den Bach- und Flussläufen beider Städte angerichtet hatten, gehe viel zu langsam voran. Das sorge für starke Bedenken und auch große Sorgen in der Bevölkerung, die bei einer erneuten Flut zudem auch noch weniger geschützt wäre als vor dem 14. Juli 2021.

Gut ein Jahr zuvor hatten die beiden Stadtoberhäupter in dieser Angelegenheit schon einmal den demonstrativen Weg in die Öffentlichkeit gewählt und in einem offenen Brief mehr Tempo von Seiten des Wasserverbandes gefordert.

Diese Forderung steht bis heute im Raum und wurde auch in der letzten Sitzung des Eschweiler Stadtrates vor der Sommerpause sehr deutlich artikuliert. Mehr noch: Am Ende einer dynamischen Diskussion verständigte sich die Politik darauf, einen weiteren Brief, diesmal im Namen aller Fraktionen, an den Wasserverband zu schicken. Dieser solle – symbolträchtig – am 14. Juli dem WVER-Vorstand überreicht werden. Und zwar von Bürgermeisterin Nadine Leonhardt, die an diesem Abend zugesagt hatte, sich ebenfalls an der Aktion zu beteiligen.

Aus dem Brief, das haben die weiteren Planungen ergeben, wird nun eine Mail, in der alle Kritikpunkte und Stellungnahmen der Fraktionen gesammelt werden. Das hat offenbar praktische Gründe, weil wegen der Sommerferien eine persönliche Teilnahme aller Fraktionsvorsitzenden an den Vorbereitungen nicht möglich gewesen wäre. Außerdem wird es in diesem Jahr weder in Eschweiler noch in Stolberg zentrale Gedenkveranstaltungen zur Hochwasserkatastrophe geben. Eine persönliche Übergabe an Joachim Reichert wäre entsprechend schwierig geworden.

Deshalb also eine Sammelmail, die sich aus den bei der Bürgermeisterin eingegangenen Beiträgen zusammensetzen wird. „Dazu wird es ein kurzes Anschreiben von mir geben“, kündigt Nadine Leonhardt gegenüber unserer Zeitung an. Da die Abgabefrist auf den 13. Juli gelegt worden ist, kann sie derzeit noch nicht sagen, ob sich am Ende tatsächlich alle Fraktionen an der Aktion beteiligen werden. Schon jetzt lobt sie aber „die große Unterstützung, die ich bei meinen Bemühungen erfahre, den Wasserverband von der Notwendigkeit einer besseren Kommunikation und eines erweiterten und verbesserten Hochwasserschutzes zu überzeugen“. Die mit der gemeinsamen Mail verbundene Erwartungshaltung ist für Leonhardt klar: „Ich gehe davon aus, dass sich der WVER zu jedem der aufgeführten Punkte äußern wird.“

40 Punkte haben alleine SPD und Grüne als die beiden Mehrheitsfraktionen im Rat zusammengetragen. Federführend war dabei der Sozialdemokrat Klaus Fehr, der auch Vorsitzender des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses ist. Er hatte auch im Rat die Initiative für das Schreiben der Fraktionen an Joachim Reichert ergriffen.

Viel zu selten, so kritisieren die Eschweiler Fraktionen und auch Bürgermeisterin Nadine Leonhardt, sei erkennbar, dass der Hochwasserschutz – wie auf diesem Foto an der Stoltenhoffbrücke – nach der Flut wieder hergestellt wird. Foto: MHA/Caroline Niehus

Im Gespräch mit unserer Redaktion erinnert Fehr an die von der Städteregion Aachen im vergangenen Jahr organisierte öffentliche Wasserschau. „Ich bin damals die gesamte Strecke auf Eschweiler Gebiet mit abgegangen. Und da waren sehr viele offene Punkte. Das hat mir gar nicht gefallen.“ Noch viel schwerer wiege aber, dass er Anfang Juni noch einmal den Lauf der Inde überprüft habe. „Dabei musste ich feststellen, dass sich in der Zwischenzeit kaum etwas geändert hat.“ Deshalb sei immer noch enorm viel zu tun. „Und es ist ein Unding, dass der Wasserverband einfach über die vielen Problemstellen hinweggeht und die Zustände schönredet.“

Die aus seiner Sicht weiterhin (viel zu) lange Mängelliste hat Klaus Fehr gemeinsam mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Krauthausen und dessen Grünen-Kollegen Dietmar Widell als Beitrag zur Sammelmail an Joachim Reichert der Bürgermeisterin übermittelt. Der dazugehörigen Einleitung sind einmal mehr deutliche Worte zu entnehmen: Von einer „hohen Verunsicherung in der Bevölkerung“ und von „fehlender Sicherheit“ ist da unter anderem die Rede und von einem „erheblichen Aufklärungsbedarf“. Der ergebe sich vor allem daraus, dass das vom WVER vermittelte Bild, dass alle „intolerablen Schäden“ beseitigt seien, zum Teil gravierend abweiche von den bei der jüngsten Begehung gesammelten Eindrücken.

Dazu soll der Wasserverband nach Vorstellung der Koalition im Detail Stellung beziehen und zudem mit der zu diesem Thema gegründeten Arbeitsgruppe ausgewählte Orte aufsuchen und die Situation dort erläutern.

Das ist auch ganz im Sinne der CDU, die ihrerseits bereits im vergangenen Jahr ebenfalls auf der Grundlage einer Begehung einen umfangreichen Fragen- und Mängelkatalog erstellt hatte. „Wenn es immer noch mehr als 40 Stellen in der Inde gibt, die in unseren Augen ein Problem darstellen, dann ist da ein massives Störgefühl“, hatte der Fraktionsvorsitzende Wilfried Berndt zuletzt im Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss festgestellt und bei dieser Gelegenheit noch einmal seine große Unzufriedenheit über den Stand der Schadensbeseitigung und der Wiederherstellung des Hochwasserschutzes zum Ausdruck gebracht.