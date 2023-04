Großeinsatz vor 23 Jahren : Was wurde aus den Räubern, die die Commerzbank überfielen?

Etliche Medien, darunter auch unsere Zeitung, berichteten damals vom Überfall auf die Commerzbank in Eschweiler. Foto: ZVA/Thomas Heinen

Interview Eschweiler 23 Jahre liegt der Überfall auf die Commerzbank zurück, bei dem Unbekannte fünf Bankangestellte in einer Toilette einsperrten. Für den damaligen Polizeipressesprecher Paul Kemen war dies der erste Außeneinsatz.

Wenn er an den 25. Februar 2000 zurückdenkt, erinnert sich Paul Kemen vor allem an ein Gefühl: Aufregung. Wenige Wochen zuvor – genauer gesagt am 1. Januar – hatte Kemen seine Stelle als einer von damals vier Pressesprechern bei der Aachener Polizei angetreten. Zuvor hatte er in der Einsatzplanung gearbeitet und in dieser Abteilung auch die Geiselnahme in der Landeszentralbank in Aachen im Dezember 1999 miterlebt. Dass sein erster Außeneinsatz ausgerechnet wieder eine Geiselnahme sein würde, ahnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet der mittlerweile pensionierte Pressesprecher von dem Überfall samt Geiselnahme in der Eschweiler Filiale der Commerzbank und verrät, wie der Fall ausgegangen ist.

Herr Kemen, blicken wir einmal auf den Tag der Geiselnahme, den 25. Februar 2000 zurück. Wie ist Ihnen dieser Tag in Erinnerung geblieben?

Paul Kemen: Es war alles neu für mich. Zum Glück hatte ich den Kollegen Adi Freh dabei. Der hatte zwei Monate zuvor bereits den spektakulären Einsatz bei der Geiselnahme der Landeszentralbank (LZB) in Aachen für die Medien betreut. Somit hatte ich einen erfahrenen Kollegen an meiner Seite, von dem ich mir einiges abschauen konnte. Ich habe vor Ort die Pressevertreter insofern betreut, als ich die Reihenfolge der Anfragen sortiert und entsprechend weitergeleitet habe. Ich weiß noch sehr gut, dass ich recht aufgeregt war, weil ich die Geiselnahme zuvor in Aachen noch sehr gut im Hinterkopf hatte.

Welcher Notruf ging damals bei der Polizei ein?

Kemen: Ich glaube, gegen 10 Uhr gingen an dem Tag mehrere Anrufe bei der Polizei ein. Kunden wollten die Bank betreten, aber die war zu. Lediglich den Vorraum konnte man betreten. Innen war alles dunkel. Es gab keinen Kundenverkehr und es waren keine Angestellten da. Dabei sollte die Bank seit 9 Uhr geöffnet sein. Da lag also der Verdacht schon nahe, dass etwas nicht stimmte.

Und was geschah dann?

Kemen: In Nordrhein-Westfalen gibt es ein Einsatzkonzept „Banken“. Danach wurde verfahren. Genau möchte ich das nicht beschreiben, da ich nicht aus dem dienstlichen Nähkästchen plaudern darf. Als wir telefonisch keinen Kontakt mit der Bank herstellen konnten, wurden die ersten Zivilkräfte entsandt. Natürlich ohne Martinshorn. Die erste Zivilstreife, die sich unauffällig der Bank näherte, bestätigte, dass alle Türen verschlossen waren. Da auch keine Kontaktaufnahme mit den Angestellten, die an diesem Tag in der Bank sein mussten, gelang, war klar, dass wir von einem Überfall mit Geiselnahme oder einem atypischen Banküberfall ausgehen mussten.

Was bedeutet atypisch in diesem Zusammenhang?

Kemen: Dass die Täter die Angestellten eingeschlossen hatten. Es war aber auch nicht klar, ob der oder die Täter noch in der Bank waren. Um jedwede Gefahr für die Angestellten bei dieser unklaren Lage auszuschließen, wurde die Tat als mögliche Geiselnahme eingestuft. Bei Geiselnahmen übernimmt eine festgelegte Großbehörde die Einsatzleitung. In diesem Fall die Polizei in Köln – wie bei der Geiselnahme in der LZB.

Und was heißt das?

Kemen: Die Aachener Einsatzkräfte sind dann den Kölner Kollegen unterstellt. Alle Entscheidungen trifft die Kölner Polizei. Und die Entscheidung im Hinblick auf die Gesamtumstände war: warten auf Spezialkräfte, kein Einschreiten!

Welche Schritte wurden dann eingeleitet? Und wie wurden diese nach außen kommuniziert?

Kemen: Es erfolgte eine weiträumige Absperrung der Innenstadt mit Streifenwagen, Motorrädern und Polizeiposten. Zivilkräfte waren an der Bank postiert und fingen noch Kunden ab, die durch die Absperrung geschlüpft sind. Medienvertreter waren zahlreich vor Ort. Ihnen gegenüber sprachen wir immer von einem größeren Polizeieinsatz.

Warum?

Kemen: Wir wollten auf keinen Fall, dass die Täter möglicherweise mithören und von der Situation um die Bank herum erfuhren. Hierbei habe ich die Erfahrung gemacht, dass man Medienvertreter sehr wohl mit ins Boot holen kann, um eine Sache – jeder auf seine Weise – zu lösen. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass wir damals froh sein konnten, dass es die Sozialen Medien in ihrer heutigen Form noch nicht gab. Ich glaube, heute ist es wesentlich schwieriger, weil jeder, der etwas Aufregendes sieht, dies gleich postet, ohne die Wirkung zu berücksichtigen.

Für Paul Kemen war der Überfall auf die Commerzbank sein erster Außeneinsatz als Polizeipressesprecher. Mittlerweile ist er pensioniert. Foto: MHA/Sonja Essers

Wie reagierten die Geschäftsleute und Anwohner damals?

Kemen: Daran erinnere ich mich leider nicht mehr so genau, weil ich die ganze Zeit am Medientreffpunkt war. Ich habe aber im Nachgang nie etwas Negatives von Geschäftsleuten gehört. Eher im Gegenteil. Ein Geschäftsinhaber hat uns sogar sein Ladenlokal als „Befehlsstelle vor Ort“ zur Verfügung gestellt. Dort konnten wir dann die gesamte Technik wie Telefone, Faxgeräte – ja, die wurden 2000 noch gebraucht – und Kopierer nutzen. Zudem hatten wir von dort einen recht guten Blick auf die Bank. Natürlich gab es an den Absperrungen Schaulustige. Aber das sind andere als heute. Heute wird geknipst und gepostet. Im Jahr 2000 unterhielt man sich mit ihnen, und dann war es gut.

Wie viele Beamte waren damals im Einsatz?

Kemen: Das sagen wir bei solchen Einsätzen nie. Der Grund ist klar: Unser Gegenüber soll nicht erfahren, wie wir aufgestellt sind.

Wann wurde die Entscheidung getroffen, mit welcher Information an die Öffentlichkeit zu gehen?

Kemen: Mit Klartext gingen wir erst an die Öffentlichkeit, als die Angestellten befreit waren. Mit einem Schlüssel, den man sich zuvor besorgt hatte, drangen Spezialkräfte in die Bank ein. Die Angestellten, die in einer Toilette eingeschlossen waren, wurden befreit. Zuvor sprachen wir immer von einem größeren Polizeieinsatz.

Gab es während Ihrer Zeit als Pressesprecher der Aachener Polizei ähnliche Vorfälle?

Kemen: Ja, ähnliche Situationen gab es in den 20 Jahren als Pressesprecher einige. Ob das nun Bedrohungslagen, Geiselnahmen oder ähnlich schwere Delikte waren.

Ist es möglich, gerade in diesen Situationen eine Art Routine zu entwickeln?

Kemen: Es hört sich vielleicht abgedroschen an. Aber jeder Fall ist ein Einzelfall. Man weiß nie, wie Kriminelle reagieren. Von daher ist es immer gut, eine gesunde Routine an den Tag zu legen. Und die beschränkt sich auf das Angehen des Falls als Pressesprecher. Wo mache ich eine Mediensammelstelle? Haben die Medienvertreter von dort eine gute Position, um ihrer Arbeit nachzugehen? Und in Absprache mit der Einsatzleitung: Welchen Grundstock an Wissen darf ich ihnen am Anfang geben, ohne das polizeiliche Einsatzziel zu gefährden? Und dann hört die Routine aber auch auf. Natürlich ist man ruhiger und sicherer, wenn man schon einige größere Ereignisse erlebt und nach außen, vor der Kamera oder dem Mikrofon, kommuniziert hat. Und doch ist es jedes Mal anders: andere Fälle, andere Journalisten, andere Fragen.

Konnten die Täter gefasst werden?