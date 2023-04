Zwei Wochen danach : Was bisher über die Explosion in Eschweiler bekannt ist

Großeinsatz: Am Donnerstag vor zwei Wochen kam es abends zu der verheerenden Explosion in Eschweiler mit 15 teils Schwerstverletzten und einem immensen Schaden. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Eschweiler Vor genau zwei Wochen erschütterte eine verheerende Explosion die Eschweiler Innenstadt. Was ist mittlerweile über Tat, Täter, Opfer, Schäden und die Ermittlungen bekannt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Es war 21.15 Uhr, als am Donnerstag vor genau zwei Wochen, dem 31. März, eine heftige Explosion die Neustraße in der Eschweiler Innenstadt erschütterte. Und eine verheerende zugleich: Zwei der Explosionsopfer schweben immer noch in Lebensgefahr, die materiellen Schäden in der Fußgängerzone sind enorm. Was ist bisher bekannt geworden über die Tat, die möglichen Täter, die Opfer, die Ermittlungen? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wie wurde die Explosion ausgelöst?

Sehr schnell war den Experten der Feuerwehr und den Ermittlern klar, dass es kein Unglücksfall war – beispielsweise eine Gasexplosion –, sondern es sich um eine bewusst herbeigeführte Katastrophe, eine Straftat handelt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde in dem Ladenlokal des Wohn- und Geschäftshauses in der Neustraße 39-41 ein Feuer gelegt.

Die beiden Tatverdächtigen, die in den Tagen danach verhaftet wurden, benutzten dazu demnach große Mengen von Benzin als Brandbeschleuniger. Mit fatalen Folgen: Die Dämpfe und Gase, die dabei freigesetzt wurden, verbanden sich mit dem Sauerstoff zu einem hochexplosiven Gemisch, das die verheerende Detonation auslöste.

Was ist über die möglichen Täter bekannt?

Am Freitagabend, knapp 24 Stunden nach der Explosion, wurde ein 21-jähriger Mann verhaftet. Zwei Tage später nahmen die Ermittler auch seinen 56 Jahre alten Vater fest. Vater und Sohn sollen gemeinschaftlich das Feuer gelegt und damit die Explosion verursacht haben. Sie sitzen in der JVA Aachen in Untersuchungshaft. Laut den Haftbefehlen, die gegen beide erlassen wurden, stehen sie unter dem dringenden Tatverdacht des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen sowie der besonders schweren Brandstiftung.

Was weiß man über das Motiv der Tatverdächtigen?

Über das mögliche Motiv der Männer schweigt sich die Staatsanwaltschaft nach wie vor aus. Nach Informationen unserer Zeitung gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei der Brandstiftung um einen versuchten Versicherungsbetrug handeln sollte – was die Staatsanwaltschaft auf Anfrage weder bestätigt noch dementiert.

Der Vater ist Informationen unserer Zeitung zufolge der Mieter des Ladenlokals, der Sohn führte das Geschäft mit Bekleidung zuletzt. Das Mietverhältnis bestand demnach seit August vorigen Jahres. Das Geschäft wurde erst im November eröffnet, soll jedoch bereits in finanzielle Schieflage geraten sein. Zuletzt soll der Mieter um Mietaufschub gebeten haben.

Drohte eine noch größere Katastrophe?

Diese Befürchtung bestand zunächst. Denn in einem Sanitärbetrieb im hinteren Teil des Gebäudes lagerten zehn Gasflaschen. Bei zweien ging die Feuerwehr zunächst davon aus, dass sie explosives Acetylen- und Butangas enthielten, was – wären sie explodiert – wohl noch größere Schäden hätte hervorrufen können. Die Flaschen waren schon verrußt, als die Feuerwehrleute sie fanden, und wurden sofort gekühlt. Doch konnte der Installateur, dem sie gehörten, später gegenüber unserer Zeitung Entwarnung geben: Die Behälter enthielten ihm zufolge keine explosiven Stoffe.

Wie geht es den Explosionsopfern?

Mit einem Wort: schlecht. Durch die Explosion wurden 15 Menschen verletzt, vier von ihnen schwebten zunächst in Lebensgefahr. Auch jetzt – zwei Wochen danach – kämpfen noch eine Frau und ein Mann mit schwersten Brandwunden in der Aachener Uniklinik ums Überleben. Die meisten Betroffenen wurden auf dramatische Weise vor den Flammen gerettet, sind schwer traumatisiert und stehen außerdem buchstäblich vor dem Nichts – etliche von ihnen zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit, weil sie auch schon Opfer der Flutkatastrophe vor knapp zwei Jahren waren. Erneut sind ihre Wohnungen auf lange Zeit unbewohnbar, wissen sie nicht, wo sie unterkommen sollen.

Außerdem wurden einige von ihnen auch noch Opfer von Plünderungen. Drei Mieter des Hauses, in dem die Explosion ausgelöst wurde, haben mittlerweile Strafanzeige erstattet, weil aus ihren zerstörten Wohnungen Bargeld und Wertsachen gestohlen wurden.

Wer kommt für die immensen Schäden auf?

Insgesamt wurden durch die Explosion rund 50 Häuser beschädigt, etliche Geschäftslokale und Wohnungen nebst Waren und Mobiliar teilweise oder völlig verwüstet – dazu das Leid der 15 Verletzten und ihrer Angehörigen: Der Gesamtschaden, den die Explosion verursacht hat, ist enorm. Für die Schäden an den Häusern kommen in der Regel die Gebäudeversicherungen der Eigentümer auf.

Wer eine Hausratversicherung hat, kann davon ausgehen, dass er sein Hab und Gut zumindest teilweise ersetzt bekommt. Schwieriger wird es bei den körperlichen Schäden der Verletzten. Für Bergungs- und Behandlungskosten, Schmerzensgeld, Verdienstausfälle, Rentenzahlungen und mehr müsste die Haftpflichtversicherung des Verursachers aufkommen. Doch selbst wenn dieser eine haben sollte, würde die Versicherung nur zahlen, wenn der Schaden nicht vorsätzlich herbeigeführt wurde – was hier aber kaum der Fall sein dürfte. Damit bliebe den Opfern der zivilrechtliche Weg, von den Verursachern Entschädigung einzuklagen. Wobei sehr fraglich ist, ob diese über entsprechende Mittel verfügen.

Was ist mit dem Opferentschädigungsgesetz?

„Wer persönlich oder als Angehöriger durch eine Gewalttat einen gesundheitlichen Schaden erlitten hat, dem stehen möglicherweise Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz zu“, heißt es beim Bundessozialministerium. Der Definition nach gilt das für „tätliche Angriffe“. Dazu zählt auch „die wenigstens fahrlässige Herbeiführung einer Gefahr für Leib und Leben eines anderen durch ein mit gemeingefährlichen Mitteln begangenes Verbrechen“.

Als Beispiele sind – passend zum Eschweiler Fall – Brandstiftung und Sprengstoffexplosionen genannt. Höhe und Umfang richten sich nach dem Bundesversorgungsgesetz. Sie umfassen zum Beispiel Krankenhauskosten, Heil- und Pflegeleistungen, Entschädigungen für Geschädigte und Hinterbliebene, Bestattungs- und Sterbegeld oder Fürsorgeleistungen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit.

Schmerzensgeld wird auf diesem Weg nicht gezahlt, und Eigentums- und Vermögensschäden werden laut Gesetz grundsätzlich nicht ersetzt – außer „am Körper getragene Hilfsmittel“ wie Brillen, Kontaktlinsen oder Zahnersatz. Details dazu sowie zu den Antragsformalitäten findet man unter anderem auf der Seite des Ministeriums unter www.bmas.de. Experten auf diesem Gebiet findet man auch bei Hilfsvereinen für Kriminalitätsopfer wie etwa dem „Weißen Ring“.

Wie kann ich den Betroffenen helfen?

Die Stadt Eschweiler hat ein Spendenkonto eingerichtet. Wer Geld spenden will, kann überweisen an: IBAN: DE56 3905 0000 1077 2022 30, BIC: AACSDE33XXX, Sparkasse Aachen, Kontoinhaber: Stadt Eschweiler, Verwendungszweck: Brand Neustraße.