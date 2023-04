Explosion in Eschweiler : Warum die Gasflaschen nicht in die Luft geflogen sind

Explosion in Eschweiler : Wer zahlt für die enormen Schäden? Alleine der materielle Schaden der Explosion in Eschweiler wird wohl in die Hundertausende gehen. Ganz abgesehen von den 15 Verletzten. Zwei Männer sitzen als mögliche Täter in Haft. Die Frage lautet jedoch: Wer kommt für die enormen Schäden auf?