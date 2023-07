Nach der Konzert-Absage : Warum Adel Tawil nun doch nicht nach Eschweiler kommt

Einen vollen Marktplatz soll es nach den Vorstellungen von Veranstalter Max Krieger auch in diesem Jahr beim viertägigen Eschweiler Music Festival geben– trotz der Absage von Adel Tawil. Foto: MHA/Irmgard Röhseler

Eschweiler Die Vorfreude war groß, doch die Fans wurden enttäuscht: Adel Tawil wird am 13. Juli nicht in Eschweiler auftreten. Warum das Konzert abgesagt wurde, kann nur vermutet werden. Denn Veranstalter und Agentur halten sich bedeckt.

Für Fans von Adel Tawil dürfte es ein schwacher Trost sein: Manolo, „The Voice of The Gypsies“, wird am nächsten Donnerstag, 13. Juli, beim EMF auf dem Eschweiler Markt auftreten. Und das bei freiem Eintritt, im Rahmen eines großen Familientages, zu dem Max Krieger für diesen Tag einlädt. „Ich freue mich, dass es nach großer Anstrengung und viel Glück so kurzfristig gelungen ist, Manolo zu engagieren“, frohlockt Krieger. Und macht im Gespräch mit unserer Zeitung gleichwohl keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über die Absage von Adel Tawil.

Über die genauen Gründe für die ungewollte Planänderung schweigt sich der Eschweiler Organisator allerdings aus. Die zu diesem Anlass veröffentlichte Pressemitteilung sei in enger Absprache mit der Agentur des populären Sängers formuliert worden. „Darüber hinaus möchte ich nichts sagen“, bittet Max Krieger um Verständnis.

So gibt es deutlich mehr Vermutungen als beantwortete Fragen, wenn es um die Konzert-Absage von Adel Tawil geht. Bis zuletzt habe man versucht, das Konzert zu realisieren, heißt es in der besagten Presseerklärung. „Doch die massive Anzahl von Open-Air-Veranstaltungen erschwert in diesem Sommer trotz des erstklassigen Künstlers die Durchführung des Konzertes.“

Der Satz kann als deutlicher Hinweis darauf interpretiert werden, dass der Vorverkauf für den Auftritt im Rahmen des Eschweiler Music Festivals nicht nach den Vorstellungen des Protagonisten und seinem Vermarkter gelaufen ist. Bei letzterem handelt es sich um die Konzertagentur „Live Legend“ mit Sitz in Berlin, die unter anderem auch Anna Loos, Kurt Krömer und Mathias Schweighöfer unter Vertrag hat. Am Firmensitz in der Hauptstadt war am Mittwoch niemand telefonisch zu erreichen, und auf eine schriftliche Anfrage unserer Zeitung gab es bis zum frühen Abend keine Rückmeldung.

Schon einmal war Adel Tawil beim EMF angekündigt worden. 2016 sagte er allerdings ebenfalls ab – damals wegen eines Unfalls, bei dem sich der Sänger an der Halswirbelsäule verletzt hatte und der dazu führte, dass keines der geplanten Sommerkonzerte stattfinden konnte.

In diesem Sommer ist der 44-Jährige nun auf „Spiegelbild-Tour“. Die hätte ihn eigentlich nach Eschweiler geführt, was angesichts der ansonsten überwiegend deutlich größeren Städte, in denen Halt gemacht wird, als durchaus bemerkenswert eingestuft werden konnte. Der vermeintliche Coup war Max Krieger wohl vor allem deshalb gelungen, weil er beste Kontakte zu Michael Hilgers pflegt. Mit dem Geschäftsführer und Gesellschafter des Sparkassenparks in Mönchengladbach hatte der Eschweiler auch schon in der Vergangenheit des Öfteren kooperiert.

An Hilgers hat es dem Vernehmen nach dann auch nicht gelegen, dass Adel Tawil nun doch nicht nach Eschweiler kommt. Ein vergleichbares Schicksal hat im Übrigen auch die Fans in Karlsruhe ereilt. Dort war der für den 2. Juli angekündigte Gig auf dem Messegelände gestrichen worden.

Ist enttäuscht wegen der kurzfristigen Absage des Konzerts von Adel Tawil und nach eigener Aussage dennoch voller Vorfreude auf das EMF: Veranstalter Max Krieger. Foto: Dirk Müller

Für Max Krieger dürfte das nur ein schwacher Trost sein. Er wird sich wohl eher daran orientieren, dass sich für nächste Woche Freitag, 14. Juli, mit Philipp Poisel eine weitere deutsche Pop-Größe angekündigt hat und, wie der Veranstalter versichert, auch kommen wird. Darüber hinaus findet einen Tag später das schon seit vielen Wochen ausverkaufte Olé-Festival auf dem Eschweiler Markt statt. Und zum Abschluss wird am Sonntag, 16. Juli, Nico Santos auf die Bühne treten.